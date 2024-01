Biographie xApothecaryx est un groupe de Hardcore originaire du Royaume-Uni, orienté Hardcore / Metal Straight Edge&Vegan. Le groupe sort un premier EP Edification en 2022, suivi de Purity of Flesh, S​(​p​)​oiled by Greed l'année suivante. Chronique 15 / 20

0 commentaire

Purity of Flesh, S​(​p​)​oiled by Greed ( 2023 ) La vague xVx continue de vibrer, avec un certain renouveau depuis quelques années à mes yeux. On avait déjà évoqué xWeaponx ou Inclination, cette fois on s’attaque au nouvel EP de xApothecaryx, Purity of Flesh, S​(​p​)​oiled by Greed.

Si les noms de xRepentancex, xDeliverancex ou les petits nouveaux de xNomadx vous parlent, il y a fortes chances que vous ayez déjà entendu parler du combo, ou qu’il soit dans votre future playlist. En attendant, pour les autres, on tape dans un Hardcore / Metal Hardcore axé sur le mouvement Straight Edge et Vegan (mais pas que, si on jette un oeil sur « Patricide » qui évoque les droits LGBT), avec un son assez lourd mais loin d’être pachydermique. Les breaks s’enchaînent, avec quelques cassages de nuque, une manière de chanter proche de xRepentancex même si moins viscérale et cinq titres qui de Purity of Flesh, S​(​p​)​oiled by Greed un EP bien trop court.



Globalement, la musique s’oriente donc dans un style Hardcore / Metal Hardcore (parfois qualifié de Metalcore), bien plus propre niveau production que leur Edification ou le Promo de 2022 (avec notamment un chant qui a bien évolué), mais en gardant les mêmes racines. Les riffs se font aussi moins maladroits (la fin de « Requiem » qui sonne quasi floue quand « Toler(h)ate » est bien plus incisif.



Sublime EP que nous délivre xApothecaryx, avec un « S​(​p​)​oiled by Greed » en point culminant de ces quinze minutes. Si vous êtes sensible à ce style et aux thèmes évoqués (puisqu’on rappelle que la musique est aussi politique), je vous conseiller fortement de jeter une oreille à Purity of Flesh, S​(​p​)​oiled by Greed.