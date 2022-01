Improbable. Si on m'avait annoncé très sérieusement que dix huit ans après un naufrage discret, nous assisterions au retour sur la scène d'un des groupes les plus importants des années 90, totalement incompris lorsqu'il était actif (1991 - 1997), je vous aurai alors ri au nez.

Comme si Refused ou Faith No More revenaient d'entre les morts... Ah... On me dit dans l'oreillette que...

Presque deux décennies de musique après leur dernier album en date, Fantastic Planet, bijou absolu du groupe et d'une époque musicalement très riche, Failure nous revient avec The Heart Is A Monster, quatrième album du trio californien.

Si l'attente n'a pas eu lieu - la réunion plus qu’invraisemblable de cette formation ne devait jamais arriver - on peut dire que la surprise, elle, a été totale.

C'est donc après une campagne assez rapide de Pledge Music (kickstarter pour la musique) pour financer ce nouvel album que le groupe se retrouve en studio, comme au bon vieux temps, pour enregistrer ni plus ni moins que la suite logique de Fantastic Planet (les interludes instrumentaux, les fameux "segue" reprennent au numéro 4, petit clin d'oeil...), soit 18 nouveaux titres d'un space-rock qui n'a pas pris une ride. Ou presque...



On avait laissé Failure en 1996, avec un album (re)devenu un classique du genre, sorte de space-rock aux accents grunge, mélangeant structures typiques de la musique de l'époque, avec des éléments propres au groupe, tributaires d'un son et d'une façon de faire qui leur permettait à l'époque de se propulser 10 ans en avance sur tout le monde. Que peut on donc attendre d'une suite, en 2015, puisque bien évidemment ce qui était indéniable il y a 20 ans, l'est beaucoup moins aujourd'hui.

Leur son n'a pas vraiment bougé, quelques mises à jour sur certains effets, quelques arrangements dans l'air du temps, mais globalement le mode d'emploi n'a pas bougé d'un iota.

On retrouve toujours ce son si particulier, mélange de rock "grungisant" bourré d'effets, de rock alternatif tantôt agressif, tantôt tranquille, avec en permanence ce côté ultra addictif qui survole tous les refrains de la galette, et cette lasagne infinie de couches de guitares qui font qu'un album de Failure ne ressemble à aucun autre.



Complètement immobilisés dans les années 90 niveau instrumentalisation, le trio, toujours aussi pertinent dans la composition, nous livre une petite heure de concentré 90's très réussie. Des titres comme Hot Traveler, A.M Amnesia, Counterfeit Sky ou Come Crashing ont tout ce qu'il faut pour devenir des classiques du groupe, d'autres, plus complexes et moins évidents, dégageront toute leur saveur au fil du temps (Mulholland Dr., The Focus ou I can see Houses).

Malgré des pistes instrumentales magnifiques, des titres franchement très réussis, et une volonté globale de s'accrocher à des attitudes et des structures de l'époque et de persévérer dans ce sens, avec brio il faut bien l'avouer, il manque un petit quelque chose, un ingrédient qui fait que ça ne fonctionne pas ou peu sur la durée. C'est très difficile à expliquer, mais on pourrait résumer cela à un manque de prise de risque, qui fait qu'on ne revient pas aussi souvent sur cet album que sur un Fantastic Planet par exemple.

Même si l'époque est différente, même si les membres du trio ont tous emprunté un chemin différent, même si les vieux démons addictifs de l'époque semblent avoir disparu, on retrouve dans leur musique et dans les thèmes développés la même tristesse globale qu'il y a 20 ans, la même putain de tristesse (!), cet isolement émotionnel si caractéristique, ces durs constats personnels que rien ne peut endiguer. Voilà peut être ce qui saute aux yeux après toutes ces années : on ne change pas si facilement la musique et le propos de Failure, et de fait, l'album parlera surtout aux habitués du genre.



Entre bonheur de retrouver ce son tellement dingue, qui fait indéniablement pencher la balance du côté positif, et la (petite) déception liée au manque d'innovation d'un style bloqué quelques années en arrière, et parce que des albums de cette trempe sont tellement rares, ce nouvel album trouvera la place qu'il mérite dans le cœur des fans. Dépoussiérée à grand coup de refrains imparables, de mélodies et mélancolie poignantes, c'est toute une époque que nous font revivre Failure le temps d'un album et ce serait bien bête de passer à côté.



Hot Traveler, A.M Amnesia, Mulholland Dr., I can see Houses