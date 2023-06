Biographie A la base projet solo de Anaiah Lei (ex-The Bots), Zulu prend racine à Los Angeles et joue un Punk Hardcore / Metal lorgnant vers la Powerviolence, imprégné de culture noire et de Soul. Un mélange des genres assez inédit qui lance une première démo (Our Day Will Come) en 2019 via le label anglais Quality Control HQ (Foreseen, Big Cheese, etc), puis une seconde (My People... Hold On) l'année suivante. Le one man band devient rapidement quintet afin de pouvoir user les planches, et commencera à se forger une petite réputation scénique. Le premier album, A New Tomorrow, débarque en 2023 chez Flatspot Records (End It, Section H8, Biggin), produit par Zach Tuch (Touché Amoré, Dare, Trash Talk), déjà là sur les démos. Chronique 16 / 20

0 commentaire

A New Tomorrow ( 2023 ) Le renouveau Hardcore outre-Atlantique continue de démolir les murs, notamment par l’intermédiaire de labels comme Flatspot Records (Scowl, Regulate, Section H8). La machine est lancée à vive allure et rien ne semble pouvoir la freiner. De ce fait Zulu condense à peu près tout le sel d’une scène régénérée par les combats aussi bien internes qu’externes, qui n’ont jamais cessé mais qui rejaillissent aujourd’hui dans le contexte d’urgences sociales ou écologiques toujours plus concrètes. Les dernières générations le vivent dans leur chair de manière généralisée, en particulier la jeunesse racisée, ici noire ou afro-américaine, alors que les discours et les actes de violence racistes et xénophobes redeviennent dangereusement tendances.



A l’origine projet d’un seul homme, Anaiah Lei (né de parents originaires des Caraïbes et de Taïwan), musicien précoce qui mine de rien, avec son groupe The Bots, jouera les premières parties de Blur, Tenacious D ou encore Yeah Yeah Yeahs, Zulu va sortir deux démos sur le label londonien Quality Control HQ (Our Day Will Come et My People... Hold On), forgeant dans le sang la fusion entre Punk Hardcore, Metal et Soul. A New Tomorrow est donc le premier album et l’expression pleine, entière, d’une violence légitime face à une oppression historique, quotidienne, systémique, criminelle. Il s’agit alors pour le quintet de L.A. de faire converger ces rages, autant musicalement que dans les mots, de redonner le goût de la bagarre, au sein des afro-descendants mais aussi (pourquoi pas) en dehors.



La structure demeure la même que sur les démos, soit des samples disposés pertinemment, des guitares et rythmiques massues à s’arracher la boite crânienne, des voix hurlées capables de faire manger la poussière aux cordons de robocops, et puis ces interludes (majoritairement Soul, également Rap voire Reggae) essentiels au repos des forces en présence entre deux bastons, Shine Eternally en tête. Les Angelinos causent non seulement de leurs racines et cultures (Where I’m From), de l’affirmation collective de soi (Our Day Is Now) ou du racisme ambiant, mais invitent aussi à la remise en question et à s’orienter vers la lumière (Crème de Cassis by Aleisia Miller and Precious Tucker, We’re More Than This). Le fatalisme ne figure pas dans le vocabulaire de Zulu, et la virulence musicale nous le rappelle en permanence, que ce soit via le groove destructeur de 52 Fatal Strikes (déjà présent sur la 1ère démo), les hurlements démentiels qui se répondent entre Anaiah, la batteuse furibarde Christine et Pierce Jordan (de Soul Glo) sur Where I’m From, les passages Powerviolents de Lyfe Az A Shorty Shun B So Ruff ou du duo basse/batterie racleur de caniveaux du terminal et monstrueux Who Jah Bless No One Curse, qui s’achève dans la chaleur mélodique et percussive.



Zulu fait partie de ces groupes de jeunes qui frappent et interpellent à coups de protestations renouvelées, encouragées par un Punk Hardcore réactualisé, dans une scène réputée « ouverte » mais toujours largement dominée par les hommes blancs. Bien que relativement classique sur ses parties Hardcore / Metal, A New Tomorrow (superbement illustré par Savannah Imani Wade, déjà responsable sur les démos) devrait faire date, et pourquoi pas inspirer d’autres jeunes racisé.e.s vénères à investir les lieux et briser des genoux à leur tour. A New Bandcamp. A écouter : aujourd'hui et demain. aujourd'hui et demain.