Biographie Zone Infinie est un groupe de Punk / Oï / Post Punk de Villeurbanne (France). Après un premier LP ZONE INFINIE en 2015, le combo poursuit son bonhomme de chemin avec Rester et Fuir (2017), le EP Dégâts (2021) puis Atomisés (sorti fin 2022 en numérique et 2023 en physique chez General Strike et Echo Canyon Records). Chronique 15.5 / 20

Atomis​é​s ( 2023 ) On avait pris le temps d’interviewer Zone Infinie pendant le confirment, mais jamais évoquer leurs albums. C’est chose faite avec ce Atomisés, nouvel opus pour les fans de (Post) Punk proposé par le duo General Strike (Oi Boys, Krav Boca, …) / Echo Canyon (Contractions, Faux Départ, …) et diffusé en parallèle en prix libre.



Moins brut que Dégats ou Rester et Fuir, moins scandé sur le chant (avec pourtant un « mai 68 » en date de sortie), mais sans perdre son aspect vindicatif (« Le Monde et moi ») : c’est ainsi que se dévoile Atomisés, avec un premier « Les Accidents » très Post Punk, ou le plus virulent « Le Monde et moi ». Il y a une certains mélancolie dans ce nouvel EP, évoquant toute la vague Litovsk ou Oi Boys, aux ambiances grisâtres.

Je vous souhaite de vous attarder sur « T.K.O », éminente reprise de Mylene Farmer remise au gout du jour par le combo, et qui pour le coup reste en tête - au moins autant que la version originale.

Dans sa globalité, Atomisés est une bonne surprise qui confirme que l’on devrait prendre le temps de s’attarder sur Zone Infinie et ses subtilités : du côté presque dansant de « En Plan » ou les effluves un brin Math de la fin de « Atomisé », ce disque n’est pas que du Post Punk, plus nuancé que Rester et Fuir.



Atomisés reste un bon disque, peut être moins fin dans certains passages que Rester et Fuir, mais porté par « Le Monde Et Moi » ou « T.K.O ». Si vous aimez le Post Punk, Oi Boys ou Syndrome 81, ce nouvel album risque de vous plaire.