Biographie Originaire de République Tchèque, Zmar est un groupe de Screamo dont les premières traces sont sur la compilation Crooked To Death Vol. II, sortie en 2016. Rapidement, une première Demo voit le jour, suivi par un LP éponyme et un split avec Mali​š​a Bahat, jusqu'au très récent Naporad, sorti en mai 2023 chez Zegema Beach Records et Dingleberry. Chronique 15 / 20

Naporad ( 2023 ) J’avoue être un peu perdu dans l’enchainement de sorties de qualité en termes de Screamo. Outre le récent Zmar dont on va parler ici, on a droit au Scenario ou au nouveau Jeromes Dream qui se succèdent en quelques semaines.

Pas le temps de niaiser, ca démarre sur le morceau titre « Napořád » et rapidement, on pensera à leurs compatriotes de Rutka Laskier (profitez en pour jeter une oreille à Krasna Doba, leur dernier EP), mais parfois au Death Routines de Demersal et à de brefs instants Frail Body.

Au-delà du Screamo qui se pose en base sonore, on retrouve quelques aspérités plus proche du Black Metal (selon les passages : un riff, une ligne vocale ou la partie rythmique) mais c’est quand Zmar tape dans le style initial qu’il se fait enjôleur (« Zaradit se »).



L’un des éléments les plus captivants, au-delà du chant (« Žena, růže, píseň, revoluce ») est le jeu de batterie. Oscillant entre bribes Black, instants beaucoup plus aériens, le complémentarité avec la voix prend le pas sur l’ensemble. Cette dualité fait presque office de tsunami face au reste des instruments (« Báječné místo »), dévastant sur ce dernier titre qui devient une déferlante quasi ininterrompue de violence.



Napořád a ce qu’il faut d’intensité pour donner envie de revenir, parfois avec un petit côté Black Metal (le jeu de batterie de « Poslední směna »), et Zmar lâche donc un second album captivant, peut être plus que le When All Is Said and Done de Scenario.