Zeal And Ardor

Vendredi 21 avril 2017, Tilburg, 23h00. La tension se lit sur le visage fermé de Manuel Gagneux. Il faut reconnaître qu’il y a de quoi. Dans quelques instants, il s’apprête à jouer ce qui n’est encore que son 4ème concert au Roadburn, devant un Het Patronaat comble. Ce temps-là est désormais révolu. En une grosse année, ce qui avait démarré comme une bravade est devenu quelque chose de sérieux et cela se sent. Un peu à l’image d’un projet d’étudiants d’école de cinéma devenu blockbuster, toute trace des débuts a été effacée (comme la version de Devil Is Fine précédant la signature chez MVKA).



Quoi qu’il en soit et quel que soit le compartiment considéré, avec Stranger Fruit, le bond en avant est indéniable. Manuel Gagneux maîtrise bien mieux ses techniques de chant et s’amuse à moduler les growls et les parties claires. Cette maîtrise est encore plus flagrante au niveau des compostions. Les structures sont plus riches et plus variées qu’elles ne l’étaient. Avec un peu de recul et passé l’emballement de la découverte de cet OVNI, force est de constater que Devil Is Fine versait parfois dans les clichés et les archétypes. Il est donc compréhensible que certains aient pu voir cela comme une forme de caricature de Black.

La difficulté à laquelle se confronte Zeal & Ardor ne réside en réalité pas tant dans l’assemblage de styles musicaux assez éloignés mais plutôt dans une de ses conséquences : le groupe s’adresse à la fois à des metalleux qui le voient comme une occasion d’écouter des styles plus accessibles et à des personnes qui tentent une incursion dans le Metal. Toute la beauté de Stranger Fruit est ainsi de faire cohabiter (et même se suivre) le brutal Waste avec le bluesy You Ain’t Coming Back. Tel le plus prolifique filon aurifère, les pépites se succèdent : le frénétique Fire Of Motion, les groovy Row Row et We Can’t Be Found, pures incarnations de ce fameux Gospel Black Metal.



A ce point de la chronique, le lecteur attentif peut s’interroger sur le décalage entre la teneur des précédents paragraphes, largement élogieux, et la relative modestie de la note. La raison est simple : l’adhésion n’est pas totale. Pour être plus précis, c’est l’adhésion à l’album en tant qu’assemblage qui n’est pas totale. Revenons au début du disque. Premier titre : une intro qui joue son rôle et fait progressivement monter la sauce. Vient ensuite Gravedigger’s Chant, pas mauvais en soit, mais qui donne l’impression d’un double emploi en ce qu’il nous maintient dans une forme d’attente. Avec Servants, les choses commencent à prendre forme mais le tempo reste lent, sur la réserve. Finalement ce n’est qu’avec Don’t You Dare (soit le 4ème morceau) que les choses démarrent vraiment et qu’on est pris enfin aux tripes par les accélérations distordues et ce froid refrain « Don’t you dare look away boy ».

Le même phénomène se reproduit à la fin de l’album avec l’enchaînement Stranger Fruit / Solve / Coagula / Built On Ashes. Ces quatre titres contiennent en eux un message subliminal nous annonçant la fin du disque qui génère une impression de faux rythme. La pertinence des interludes peut également être posée. Entre marque de fabrique et mimétisme (Solve / Sacrilegium III), ceux-ci montrent quand même les limites des principes de composition dont il aurait peut-être fallu ici s’affranchir.



Qu’on ne s’y trompe pas, Stranger Fruit est un bon album. Cependant, quelques choix et coupes auraient permis de le rendre encore meilleur. Un format plus compact aurait été plus percutant, la profusion (15 titres) ne jouant pas en faveur de l’ensemble. Là où Devil Is Fine possédait le supplément d’âme des premiers albums que l’on aime également pour leurs défauts, leur production un peu artisanale, Stranger Fruit s’impose par son professionnalisme. LP de l’approfondissement du concept fondateur du projet Zeal & Ardor, Stranger Fruit nous place dans un drôle de paradoxe où l’on est séduit par une majorité de morceaux mais pas totalement par le produit fini et assemblé.

Stranger Fruit s'écoute en intégralité sur Bancamp.

Don't You Dare, Row Row, Waste, We Can't Be Found