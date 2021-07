Après une leçon de violence bien maîtrisée, Yotsuya Kaidan s’essaie à intégrer d’autres éléments plus proches de la vague latine. Pour les curieux ayant écouté les précédentes sorties, on basculait dans un premier temps vers des sons plus criards, abrasifs. Ici, l’atmosphère se fait moins lourde, l’ambiance de « Tantalus » demeurant totalement absente sur « Pauline » ou « 1995 ».



Même si le titre du EP n’inspire pas une sensation d’apaisement, les parties vocales et instrumentales semblent plus lumineuses sur « Pauline » ou « For Those Who Still Emo in 2017 », confirmant cet amour des combos italiens (La Quiete en premier exemple). Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? « The Sound and the Fury » rajoute un piano pour amplifier le tout, les envolées vocales de « Pauline » qui vibrent de fragilité lorsque les instants plus apaisés de « 1995 » ne brouillent pas l’ensemble. On ne parle plus de Chaos comme sur Tired Of Tomorrow’s You, mais plutôt d’une mélodie douce-amère (« Pauline ») dont le chant se retrouve ici plus varié que précédemment.

Néanmoins, il est difficile de se projeter dans Too Sad To Tell You : en offrant autant de sonorités différentes, le disque perd en cohérence et prend de la longueur là ou il aurait fallu aller à l’essentiel (« The Grapes Of Wrath », trop longue intro du disque qui empiète sur sa durée globale). Cet EP s’apprécie, pour sa justesse sur certains plans (« 1995 »), mais ne fera pas autant de ravages qu’un titre comme « Tantalus » avait pu le faire : En variant d’un cran sa musique, les Ukrainiens se sont retrouvés pris à leur propre piège.



Peut être pas à la hauteur de Tired Of Tomorrow’s You ou du split avec Kat, Too Sad To Tell You prend toutefois le parti de ne pas se reposer sur des acquis. Je m’avère moins emporté par l’ensemble, mais on est loin d’une débandade artistique globale, Yotsuya Kaidan amenant une sorte de fraîcheur à l’ensemble.

The Sound and the Fury