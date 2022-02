Biographie Yearning est un groupe de Screamo / Emoviolence originaire du Québec, composé de Alexandre (guitare), Jérémie (batterie), Nicolas (chant) et Samuel (basse). Leur premier LP sort début 2022 au format numérique, annoncé en LP pour la même année chez No Funeral Records.

We like loud amps and fast riffs. Chronique 16 / 20

MMXXII ( 2022 ) Cela fait quelques temps que je n’avais pu écouter un disque de ce calibre. S’il se plie à un genre confidentiel, MMXXII n’en reste pas moins explosif. Flirtant très facilement avec des noms régulièrement cités dans le registre Emoviolence, Yearning n’en est pourtant qu’à sa première sortie, un sobre EP.



Des sonorités de « and the Cat turned to Smoke » sur la partie vocale, qui évoque donc celle de Jayson Green (Orchid) aux envois à toute berzingue chaotiques (« III » et « IV », qui rappelleront lui plutôt certains groupes Allemands), Yearning pose tout son fatras sonore sans s’accommoder d’une mise en bouche. Il faut dire qu’à part une brève intro sur « I », on est vite mis dans le jus : tempo accéléré, cymbales éclatées. « We like loud amps and fast riffs. » comme ils le disent.



Alors quoi ? Pourquoi hésiter à écouter MMXXII ? Parce qu’on a envie de rester dans ses classiques peut être, ou pour se dire que la création dans un style aussi comprimé n’est qu’une énième variation d’un vieux morceaux. Pourtant, Yearning connaît sa chanson, semble avoir compris les références du genre. Pas besoin de plus, on est emporté par la fougue (le superbe « VI »), peinant à comprendre le sens de cet enchainement de notes et de mots.



MMXXII inaugure ce début d’année de manière parfaite pour les adeptes de Screamo / Emoviolence. Sept morceaux. Neuf minutes. Le game est plié. Pour les fans d’Orchid et Louise Cyphre, à écouter dans l’urgence, autant émotionnelle que musicale.