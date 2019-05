Avec sa démo Les Ruines de Notre Temps, Yarostan avait planté sa tente sur les terres d'un screamo plutôt moderne, extrêmement bien léché et confit d'effluves atmosphériques qui annonçait le meilleur pour la suite.



Le premier album éponyme confirme tout cela. Sur des plages assez conséquentes où le le plus costaud côtoie le plus mélancolique ("Des parkings pour admirer"), Yarostan déploie ses ailes un peu à la manière de Daïtro, le côté tendu en moins. Assez empreint de nonchalance, il faut du temps pour s'installer aux marseillais qui en demandent également pour être apprivoisés sans que l'on se perdre trop le long des 30 minutes que dure le skeud.

Yarostan ne donne pas de ligne de conduite particulière, juste invite à nous questionner sur nous-mêmes, notre rapport aux autres et à l'environnement. Cinq titres qui sont autant de sollicitations à nous rassembler quand tout autour de nous nous pousse à assister au spectacle de la dispersion et de l'isolement ("Commencement).

Des parkings pour admirer, Commencement