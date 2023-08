Biographie Emo Crust formé à Londres, Wreathe se compose de plusieurs musiciens issus de la scène (Fall of Efrafa, Morrow, Anopheli, ...) et sort un premier album The Land Is Not An Idle God en 2023, basé sur le roman The Book Of Venym; An Egalitarian Demonology de leur chanteur. Chronique 14 / 20

The Land Is Not An Idle God ( 2023 ) Nouvelle année, nouveau combo mené par Alex CF qui continue après Morrow, Carnist, Anopheli, Fall Of Efrafa, Worst Witch, … En somme, du Post-Metal / Crust / Hardcore ou il officie en tant que chanteur à chaque fois, ici accompagné de comparses de ses autres formations. Avec Wreathe, on s’attend donc à retrouver son timbre de voix écorché, toujours dans ces domaines musicaux proches, et avec une univers graphique qu’il continue de développer sur plusieurs supports (musique, dessins, livres, …), et surtout une continuité artistique musicale.



Qui n’est pas familier des groupes cités précédemment peut se dire qu’il se lance dans une chevauchée épique, plus proche d’une cavalcade ici que du pèlerinage des garennes de Watership Down. Cela se ressent notamment dans le jeu de batterie (« The King Is Risen ») mais cet aspect héroïque se retrouve amplifié par quelques spoken words (« Mother of All Woe ») et une prod assez étouffante.

Sur le plan musical, c’est du pur EmoCrust, bénéficiant quelques montées en charge émotives (la dernière minute de l’album en illustration parfaite), assez loin du côté ultra agressif d’un Carnist mais avec des similitudes avec Tragedy ou Ekkaia.

Wreathe garde comme indiqué plus haut une côté épique, une fresque qui prend son apogée sur « Green Messiah » ou « Mother of All Woe », avec en guest vocal un membre de Autarch. Cela me ramène plus de 15 ans en arrière lors de la découverte de Owsla et cette sensation d’être pris dans quelque chose de massif.



A noter que les paroles et le visuel s’inspirent de son livre « The Book Of Venym; An Egalitarian Demonology ». Ce n’est plus une surprise, on commence à connaitre les envies créatrices d’Alex CF et les univers sombres qu’il tend à créer sur chaque support. Cette cohérence reste un point central de ses oeuvres, et en rend certaines plus qualitatives que d’autres (clairement, un Morrow ou FoE est largement au-dessus de Worst Witch).



D’un côté, j’aime ce The Land Is Not An Idle God pour ce qu’il est : un disque de Neo / EmoCrust classique mais très efficace, mais de l’autre, il refait planer l’ombre de mon préféré de FoE, Owsla, et donc se voit dans l’ombre de celui-ci. Une fois cette sensation passée, ce premier album reste bon.