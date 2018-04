Biographie Worst Witch est un combo de Hardcore qui prend forme autour d'anciens et actuels Fall Of Efrafa, Morrow, Carnist, Witch Cult, Anopheli, ou Pariso. Après une première démo mise à disposition sur Bandcamp, un EP Toil and Trouble débarque début mars 2018 chez Alerta Antifascista Records. Chronique 12 / 20

0 commentaire

Toil and Trouble ( 2018 ) Je trépignais d’impatience à attendre ce premier EP de Worst Witch. Pensez donc, des bouts de Fall Of Efrafa, Morrow, Carnist, Witch Cult ou Pariso, autant dire qu’on sait que cela risque de bien fonctionner. C’est la même chose que l’on arrive à se dire à chaque super groupe, quel que soit le style. Sauf que généralement, on retrouve soit un truc improbable mais réussi (Orbs), soit un disque fade au possible rappelant un peu tout ce que l’on a entendu des groupes initiaux (Killer Be Killed).

Certes, l’artwork flashy n’a rien d’engageant au premier abord, mais on se doute que le mix Punk / Hardcore sera forcement et volontairement provoquant, que certains thèmes ressortiront encore (« Last song of man »). Qui a apprécié les sonorités des deux EPs de G.L.O.S.S. ou certains titres de Dropdead / Charles Bronson ne sera pas dépaysé, même si on lorgne beaucoup plus vers le Hardcore que la Powerviolence.



Au-delà de la première écoute, Worst Witch souffre d’une redondance sonore qui refroidit rapidement les attentes. Certes, Toil and Trouble va a l’essentiel et ne s’encombre pas de détails, mais n’arrive pas à produire l’effet du récent Dying Breed de Cadaver Dog ou Trans Day Of Revenge de G.L.O.S.S.

C’est là le principal défaut : en écoutant les groupes initiaux, on se rend compte que les opus tiennent la longueur, mais cet EP se noie dans son homogénéité qui le paralyse dans une immobilité sonore. De « The Fever » ou « #No Filter », on retiendra un rythme soutenu, mais au final peu de variations là ou même Carnist arrivait à tenir le choc.

Heureusement, ce premier jet ne se traîne pas une longueur rédhibitoire et introduit quelques passages qui resteront en tête (« Worst Witch »), tout en déployant une énergie qui est ici bien mieux mise en avant que sur la Démo non mixée sortie il y a quelques temps.



Peut être pas la claque que l’on attendait, Toil and Trouble fait son petit effet mais manque de la verve d’un G.L.O.S.S. On appréciera certains titres, mais l’ensemble ne suffit pas à convaincre efficacement. Dommage.