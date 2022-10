Biographie Within Temptation est un groupe de Metal Symphonique néerlandais influencé par le Gothic Metal. C'est en 1996 que le guitariste Robert Westerholt et la chanteuse Sharon Den Adel, alors amis de longue date, fondent le groupe. Ils ont rejoint par Jeroen van Veen (Guitare Basse), Martijn Westerholt (Claviers) et par Ivar De Graaf (Batterie). Leurs deux premières démos leur permettent de signer très vite chez DSFA Records pour leur premier album : Enter. Celui reprend en partie leurs premières compositions retravaillées et sort en 1997, suivit par l'ep The Dance l'année suivante. L'album est très bien accueillit, ce qui permet à Within Temptation de se produire au Dynamo Open Air Festival aux Pays-Bas et de tourner en Allemagne et en Autriche. Ciro Palma prend le poste de batteur de tournée en 1998 et les néerlandais continuent de tourner sur des scènes de plus en plus grandes. En 1999, Within Temptation commence à travailler sur son nouvel album, Mother Earth, qui sort fin de l'année 2000 construit autour de deux singles : Our Farewell et Ice Queen. Ces hits font connaître le groupe internationalement et place l'album en haut des charts, pourtant en 2001 de nombreux changements se font au sein de la formation. Ruud Jolie est vient renforcer les guitares, le batteur Ivar De Graaf est remplacé par Stephen Van Haestregt, et Martijn Westerholt qui s'en va fonder son propre groupe, Delain, laisse sa place à Martijn Spierenburg. Ils tournent alors avec Paradise Lost en 2003, ressortent Mother Earth chez Gun Records pour une meilleure distribution en Europe.



Leur troisième album, The Silent Force en 2004, marque une rupture avec les ambiances sombres de leurs précédentes chansons. La musique de Within Temptation se veut plus accessible, portée par les singles Memories ou Angels. Pendant deux ans, le combo néerlandais rafle les awards et se fait connaître du grand public. Un double dvd live sort en 2005, intitulé The Silent Force Tour comprenant le concert à Java Island, des extraits d'autres concerts divers, de sclips, des making of , des interviews et de nombreux bonus. The Heart Of Everything qui paraît en 2007, délaisse petit à petit les éléments symphoniques des débuts, mais se glisse également dans les tops des albums les plus vendus. What Have You Done, Frozen et All I Need sont les trois premiers singles choisis pour promouvoir la sortie du quatrième album. En 2008, Within Temptation réalise un concert au Ahoy aux Pays-Bas avec The Metropole Orchestra et plusieurs artistes invités. Le spectacle sort en dvd, blu-ray ainsi qu'en double cd. An Acoustic Night At The Theatre sort également l'année suivante, mais cette fois-ci en version acoustique. En 2010 Stephen Van Haestregt annonce qu'il quitte le groupe pour se consacrer à son autre groupe, My Favorite Scar et à la production d'autres artistes. Il est remplacé par le batteur Mike Coolen avec qui Within Temptation enregistre son cinquième album : The Unforgiving qui s'oriente vers une musique Pop. Chronique 12 / 20

5 commentaires ( 13.7 / 20 ).

). Resist ( 2019 ) Within Temptation, ou le groupe souvent présenté comme ayant contribué aux débuts du metal symphonique, tend à s’éloigner de plus en plus de son style de prédilection. Et ce n’est pas l’album Resist, sorti en 2018, qui nous prouvera le contraire.

Inutile de tourner autour du pot. Si vous cherchez du metal symphonique digne des premières heures de Within Temptation, cet opus ne vous plaira sûrement pas. Depuis la sortie de The Unforgiving en 2011, le groupe n’a cessé de se détacher du genre qui les a fait connaître. Dans Resist, les sonorités électro-pop sont prédominantes. L’album est une prise de risque de bout en bout. D’abord une prise de risque vocale : Sharon den Adel laisse de côté les envolées angéliques pour un timbre plus pop/rock voire urbain/pop comme dans Holy Ground. Mais également une prise de risque instrumentale car, comme annoncé plus haut, à chaque nouvel album, la formation laisse de plus en plus de place aux sons électro, relayant bien souvent les guitares saturées au second voire au troisième plan. La batterie, quant à elle, tente tant bien que mal d’imposer ses sonorités brutes et puissantes, comme par exemple dans Raise your Banner.

Firelight est sans nul doute le morceau le plus étrange de cet album. Au départ destiné à figurer dans l’EP solo de la chanteuse du groupe, My Indigo, il a finalement été intégré à Resist car jugé trop sombre pour son projet. Le titre, qui n’a absolument rien à voir avec ce que le groupe a pu faire jusqu’à présent, se caractérise par son aspect très atmosphérique. Même si cette chanson est loin de ce que Within Temptation a l’habitude de proposer, il s’agit d’une ballade très douce et assez envoûtante qui laisse s’exprimer plus librement Sharon den Adel, nous montrant alors tout un éventail d’émotions.

Malgré tout, les mélodies et refrains de certaines pistes restent bien accrocheurs. Les premiers morceaux de l’album, The Reckoning, Raise your Banner ou encore Supernova, sont probablement les plus pêchus et ceux avec lesquels vous pourrez retrouver le style plus agressif et sombre de la formation.



Que l’on apprécie ou non ce changement de style, il n’en reste pas moins que cet album est travaillé, notamment du côté des duos puisque trois guests sont invités à partager leur voix avec la chanteuse sur des titres tous plus différents les uns des autres: The Reckoning avec Jacoby Shaddix (Papa Roach), Raise your Banner avec Anders Fridèn (In Flames) et Firelight avec Jasper Steverlinck (Arid). Chaque duo permet aux différents vocalistes de trouver leur place sans grande difficulté. Cependant, trop de nouveauté tue la nouveauté. On ne sait pas trop vers où le groupe souhaite se diriger et les influences sont bien trop nombreuses, ce qui nous amène à un opus brouillon. La batterie et les guitares sont parfois trop compressées pour laisser plus de place à l’électro ce qui tend les musiciens à se diriger vers un style plus proche de celui d’Amaranthe. D’un autre côté, certaines idées mériteraient d’être plus approfondies comme la présence de claviers plutôt futuristes dans certains morceaux qui collent au thème dystopique abordé dans l'œuvre. L’album reste en demi-teinte tout du long mais plaira certainement à un public différent, moins connaisseur des débuts de Within Temptation. Se pose maintenant la question de savoir vers où vont se porter les pas du groupe pour leur prochain effort. Peut-on attendre un opus encore assumé très électro, ou bien un retour aux sources vers un metal symphonique/gothique combinant toutes les techniques et arrangements faits au fils des ans ? Dans tous les cas, on peut toujours écouter Mother Earth pour se consoler et se rappeler le bon vieux temps !

A écouter : The Reckoning, Raise your Banner The Reckoning, Raise your Banner