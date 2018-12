Biographie Groupe du New Jersey composé de membres de You&I, In First Person ou encore Capacities. What Of Us a sorti à ce jour trois splits avec Coma Regalia, Hive Mind et Sur l'Eau avec qui ils ont tourné en Europe en 2018. Chronique 14 / 20

Split w/ Sur L'eau ( 2018 ) Beaucoup moins prolifique que leurs collègues du New Jersey, Coma Regalia, What Of Us ne donne pourtant pas sa part à Toby. En trois splits, le quatuor a su poser les bases d'un screamo hardcore aussi raide que puissant. Même si la production est super moderne, What Of Us ne fait pas grand chose pour attirer le chaland emo, chassant sur le territoire des formations emoviolence US du temps du roi Cezet comme Jerome's Dream ou Usurp Synapse ("Imaginary Lines"). Moins hermétiques que ses prédecesseurs, WOU ravira les fans de Loma Prieta.



Après l'ouragan de la face A, Sur l'Eau aurait presque un peu de mal à imposer son style. Il y a clairement du Belle Epoque dans "Fessel" qui débute par une intro prometteuse. Pas démonstratifs pour deux sous, les bavarois nous présentent une trilogie intimiste dans les arcanes d'un emo tendrement lo-fi, certes moins efficace de prime abord que WOU, mais peut-être un poil plus authentique. Une belle association quoi qu'il en soit.





