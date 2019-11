Biographie Vosegus est un groupe originaire de Nantes et formé en 2018. Officiant dans un registre Black Pagan, la formation est composée de membres de FT-17 (Black/Death Metal mélodique) et Ad Extirpenda (Black Sympho). Un premier album sort en 2019 sous le nom de Terre Ancestrale. Chronique 14 / 20

0 commentaire

Terre Ancestrale ( 2019 ) Il y a des albums qui nous font savoir d’emblée où l’on met les pieds. De la pochette aux titres, Vosegus annonce ses intentions sans détour : invoquer les dieux millénaires sur des airs Black Metal et Pagan Folk. Terre Ancestrale mise sur des mélodies fortes et une alternance entre voix saturées et claires, le tout orchestré par quelques élans tribaux côté batterie. Un mélange somme toute assez classique et qui évoquera par exemple le Métal Noir Québecois (notamment Sorcier des Glaces et Sombres Forêts) pour le recours au français et à des placements de voix très rythmiques. L’ombre de Summoning quant à elle plane au dessus des mélodies les plus simplistes et efficaces, particulièrement sur l’entêtant La Danse Du Feu.



Rien de forcément nouveau sous le soleil donc, mais Vosegus propose des moments de gloire qui satisferont ceux et celles recherchant le frisson d’un passé guerrier. Et pour cela, filez droit vers La Danse Du Feu et son motif...dansant et tribal (sic), nourri de ces notes Folk qui ravivent les cœurs avant la bataille. Un titre qui partage une première place ex-æquo sur la tracklist avec Honore Les Dieux et son deuxième pan empli de guitares très colorées aux saveurs automnales (pensez aux côtés les plus lumineux de Panopticon).



Certains aspects cependant gagneraient à être rôdés ou retravaillés, comme ce chant clair (le grave) souvent très monotone et manquant d’accroche mélodique. Alors qu’à l’inverse, les brèves apparitions de vocalises plus nasillardes et aiguës (que l’on entend sur la conclusion de Chant De Bataille) fonctionnent à merveille, on en redemande sans hésitation. Idem sur la composition, celle-ci est plutôt bien menée mais manque encore de diversité, faisant envisager l’album comme un bloc finalement assez homogène de titres qui se ressemblent trop les uns les autres.



Premier long format paru seulement un an après formation, Terre Ancestrale propose d’ores et déjà des pistes intéressantes pour l’avenir et donne à voir un groupe qui peut faire parler de lui pour son potentiel mélodique et épique. Misons un écu sur Vosegus et attendons qu’ils nous reviennent en pleine forme du fond des âges.

L'album est en écoute sur bandcamp.