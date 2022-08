Biographie Volp est un groupe parisien fondé part Chris (Guitare - The Informers, Homeboys, Napoleon Solo) Stefanie (Chant - Monsieur Po, Calcine), JB (Basse - Bain De Sang) et Mathieu (Batterie - Semi-Vortex). Le groupe enregistre un ep quatre titres dans un style Noise / Hardcore au Studio de la Harpe fin 2020 qui est mixé par Sylvain Biguet (Comity, Birds In Row, Death Engine, Revok...) et masterisé par Dan Coutant (Coliseum, War On Women, The Sword...). L'ep parait en mai 2021. Chronique 15 / 20

0 commentaire

Volp ( 2021 ) Le bruxisme se définit comme le grincement ou le serrement involontaire des dents. Il s'agit d'un trouble dont tout le monde peut être atteint. C'est la sensation que tu auras en écoutant ces quatre titres de Volp. Volp empreinte autant à Unsane, qu'à Ken Mode. Avec des bouts trainants de Neurosis, de Breach aussi et puis des aspérités Will Haven entre les deux. En quelques noms tu as saisis de quoi ça parlait. Post-Hardcore ? Evidemment, mais d'avantage du côté Noise / Metal du truc. On pourrait citez bon nombre de groupes hyper talentueux qui ferraient une filiation pas du tout usurpée comme les formidables Ils et Exhalants qui ont sorti deux supers albums en 2020. On s'égare, mais peut-être pas tant que ça, car Volp est volubile, âpre et saisissant et c’est bien là l’essence de ces musiques. En quatre titres, ils savent comment nous mordre à la gorge et ne jamais nous lâcher. Cet ep s'écoute les dents serrées, oui, tout comme le poing contracté à se faire mal aux jointures par un excès de colère contenue. Quatre pistes vicieuses, courroucées avec un combo basse / batterie au format parpaing à te péter les genoux portée par la voix hyper hargneuse de Stéfanie (qui hurlait également dans le groupe de Hardcore Monsieur Po). Mentionnons ces cordes tord boyaux comme si elles avaient été découpées à la soude capable de dissonances, de mélodies javélisées et aussi de riffs vener (la fin de Unica et la fin de Wounds notamment). C'est donc un départ en trombe avec quatre morceaux Noise / Hardcore très très solide pour Volp. Il y a quand même un léger gout de trop peu, mais c'est le contrepied d'avoir sorti quatre compositions excellentes. C’est pas grave, il suffit de relancer l’ep encore et encore. On attendant impatiemment la suite en tout cas !