Le Metalcore est en train, depuis quelques années, de remonter la pente après presque deux décennies de ventre mou et de clichés en pagaille. Le genre revient de loin, mais certains groupes semblent avoir les crocs et veulent montrer qu’on peut faire du très bon Metalcore sans sombrer dans les travers les plus infâmes et View From The Soyuz en est un très bon exemple.



View From The Soyuz vient du Japon, est un jeune combo de quatre musiciens, mais ce second ep intitulé Immaculate, témoigne déjà d’un très fort potentiel tout comme d’un amour et un respect profond pour le style. On sent une influence pour les groupes américains de type Unearth ou bien allemand façon Caliban ou encore Heaven Shall Burn, donc un vrai hommage au Metal et au Hardcore et la fusion des deux et pas un truc mièvre et bateau. On peut également évoquer une passerelle, comme pas mal de groupe l’ont fait à leur époque, vers le Death Metal Mélodique à la At The Gates, puisque les deux styles se rejoignent facilement (les premiers All That Remains notamment) sur le titre Sky Burial par exemple.



Soyez sûr que vous ne trouverez pas une once de chant clair chez View From The Soyuz, ni de mélodies vulgaires, de synthé, de vocoder ou tout autre élément pour faire accepter ce style musical au plus grand nombre. Par contre, on a, avec Immaculate, un réel hommage et une déclaration d’amour au Metal / Hardcore mélodique. Le déferlement de lignes mélodiques à la guitare est tout bonnement impressionnant (Frozen Black) avec un sacré savoir-faire dans l’écriture et une agressivité / efficacité de tous les instants. On trouve également pas mal de breakdowns sur Chronostasis tout comme Caligula qui est un petit tube en puissance mélangeant le côté coup de poing du Hardcore et la vélocité et les airs Death Metal Mélodique évoquant In Flames alors que When My World Collapse est sans doute le morceau le plus violent du disque qui pourra faire penser à Arkangel.



En somme, Immaculate est ce que le Metalcore devrait être et ce qu’il aurait dû rester. Un style réellement agressif, groovy, mélodique, mais sans tomber dans des travers infâmes et des relents Pop et mainstream qui l’ont dévitalisé de son essence. On retrouve donc ce retour aux sources avec ce second ep View From The Soyuz et ça fait vraiment plaisir. On espère qu’ils iront loin et ne tomberont pas dans la facilité.