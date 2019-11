Un rapide coup d'oeil sur le site web de ces anciens Illford, Shovel et Iscariote nous apprend que "Pa Capona" signifie en patois Saviésan "Ne pas baisser les bras". A n'en pas douter, le trio helvète s'est efforcé d'appliquer ce précepte, car au bout de 4 ans d'existence arrivent enfin les premièrs disques et surtout ce premier album, véritable aboutissement des efforts de Ventura.

Les deux excellents morceaux du split avec Cortez laissaient entrevoir une tendance à cultiver les assauts bruitistes et écorchés autant que les atmosphères mélancoliques ("I Keep Starting") à travers un indie rock épais et puissant. Sur la même longueur d'onde, les 13 titres de Pa Capona distribuent autant de baffes que de caresses et entrevoient aussi bien l'énergie brute des guitares grasses et incisives que l'efficacité des mélodies classieuses et évidentes. Si on peut légitimement s'aventurer à quelques comparaisons comme Slint et Fugazi ("Violent, All The Time") pour l'aspect bondissant, le songwritting sans fioriture et le malaise quasi permanent ou Dinosaur Jr pour la violence des parties noise, Ventura propose une réelle alternative, voire même une des meilleures depuis un moment dans le genre.

Ventura met en avant un talent de composition bluffant qui, évitant les répétitions et autres essorages de recettes bien connues, mise sur une efficacité sans temps mort. A l'image des distorsions électriques du fabuleux "Limits" ou de la rythmique tragique de "Let Yourself go", chaque titre fourmille de trouvailles qui renouvellent l'intérêt à chaque instant. Capable de la plus grande finesse comme des dégringolades sonores les plus inattendus, Ventura donne le tournis, mais pas celui qui endort l'esprit, celui qui le fait pétiller de milles feux ! Quant au chant, tendu et soutenu par un grain très particulier, son adaptation à chaque situation lui permet d'insuffler une véritable âme sans trop habiter les compositions. Au final, même si on a un peu tendance à se rabattre sur les titres les plus "tubesques" ("Limits", "Thouhts and speeches"), les suisses réalisent un beau carton plein.

Présenté dans un beau digipack et servi par une production typée "live" taillée pour la course, Pa Copona est un premier album étincelant, efficace et très personnel qui saura faire son trou sans difficulté chez les amateurs d'indie-rock noisy de haute volée.

Limits - Back to Sender - Let yourself go - Thoughts and speeches