Enregistré en terre bretonne - Plougastel pour être précis - ce premier album des brestois sorti l'an dernier a de quoi surprendre. Notamment par ses influences très larges entre le noise-rock cradingue de The Ex et la démence cinéphile d'un Mike Patton au sein de Tomahawk, voire de Mr Bungle ou certaines de ses exactions en solo. Les membres de Valse Noot ont forcément baigné dans ce genre d'excellence musicale pour réussir à accoucher d'un disque aussi enthousiasmant. Bien que quelques détails restent à réviser.



Delta ne prend pas de détour et fait péter sa transe noise, fixée sur une basse bondissante et aguicheuse par la profondeur de son rendu, corroborée par un synthé suffisamment crasseux pour affirmer son omniprésence. L'on tergiverse avec souplesse entre hystérie incantatoire (Out Of My Mouth = Marvin x Patton ?) et trip free-rock ésotérique (Run Off The Main), les compositions prenant parfois des accents métallisés (Be A Better Man et son synthé diabolique), la guitare sortant de ses gonds, tapant allégrement dans le rock lourd afin de soutenir une voix furibarde et désaxée (To Smithereens), ce qui ne manquera pas d'évoquer les Melvins. Chaque titre de So Straight Architecture dégage en fait une intensité rock'n roll particulière, doublée d'une folie sans doute encore trop référencée, mais le potentiel affiché demeure grand.



Le quartet breton prouve qu'il en a sous le sabot avec cet objet déjà bien gratiné. C'est donc avec un intérêt garanti qu'on se penchera sur la suite. Reste néanmoins à se dépatouiller encore un peu des modèles cités plus haut.

Album disponible sur bandcamp.

Delta, Be A Better Man, My Eyes Will Not Dry.