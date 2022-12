Biographie Originaire de Aalborg, au Danemark, Vægtløs allie agressivité et émotions au travers de leur mélange de Post-Hardcore, Post-Rock, Post-Metal et Blackgaze. Après un premier split sorti à l'été 2022, ils sortent à l'automne qui suit un EP, Kakofoni, sur pas moins de 17 labels différents avec un certain succès, un troisième pressage étant annoncé au bout de quelques semaines. Chronique 15 / 20

Kakofoni ( 2022 ) Post-Hardcore, Post-Metal, Blackgaze, Doom, Emo… comme c’est souvent le cas avec les groupes qui se situent à la croisée des chemins, chacun semble y voir les symptômes de l’appartenance à telle ou telle scène (ce qui permet au passage d’utiliser un maximum de tags pour espérer atterrir dans les playlists du plus grand nombre…). Quoi qu’il en soit Kakofoni nous offre 16 minutes de musique d’écorché par la vie, ou plutôt par la mort. Pas celle fantasmée dans les clichés du métal mais la véritable mort, celle qui a frappé l’entourage du chanteur Troels H. Sørensen qui a ainsi perdu une belle sœur et un de ses meilleurs amis, emportés par un cancer, puis une tante.



Menant son affaire à un rythme soutenu, Vægtløs n’hésite pas à recourir à de franches ruptures, comme avec le premier titre Når de ord, vi har brug skyder op af sig selv, får vi en ny sang (« Quand les mots dont nous avons besoin surgissent d'eux-mêmes, nous obtenons une nouvelle chanson »), qui propose un long passage central combinant instrumentation aérienne et expression d’une mélancolie rageuse « Maintenant, je ne pourrai jamais retourner à l'endroit où j'ai passé les trois meilleures années de ma vie […] de peur de passer sous le pont où tu as été suspendu ». Dans une dynamique opposée, un break plein de rage vient s’imposer sur Livet har så mange farver, lad os se dem alle (« La vie a tant de couleurs, voyons-les toutes »). En plein contraste avec la ligne mélodique qui le précédait, ce break constitue un temps fort qu’au fil des écoute on anticipe et on attend.



Difficile de se prononcer sur seulement deux titres mais ce que l’on peut dire c’est que, bien que ne proposant rien de fondamentalement original, l’EP fonctionne et l’on y revient à plusieurs reprises. Il n’en faut très souvent pas plus. Empruntant à des formations aussi diverses que The Saddest Landscape, Demersal, Downfall of Gaia ou encore Birds In Row, Vægtløs a tout pour plaire à un public assez large. Notons cependant que si, par le format EP, cela ne pose pas de problème que les deux titres reposent sur des principes de composition assez proches, la formation danoise devra démontrer sa capacité à dépasser ses automatismes d’écriture pour passer avec brio le cap du LP. Rendez-vous est donc donné. Kakofoni s'écoute en intégralité sur bandcamp.