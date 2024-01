Biographie soon Chronique 16 / 20

Bathed In Light ( 2023 ) Pourtant actif depuis 2011 Usnea fait partie de ces groupes largement passés sous les radars en France. Il faut dire qu’ils se sont plutôt faits rares par chez nous : quelques rares dates en 2016 et en 2017, rien de plus. Petite leçon de rattrapage donc : sorti au printemps dernier, Bathed in Light est le quatrième LP de la formation de Doom de Portland et le premier depuis quasiment six ans.



La lecture de certains commentaires sur internet donne à voir le stress que certains amateurs semblent avoir eu à la vue de la pochette et surtout de la tracklist, celle-ci ne comportant aucun titre dépassant les 10 minutes. Si tel est votre cas, respirez un bon coup : non, Usnea ne fait pas son Deafheaven et n’est pas allé se fourvoyer dans d’honteuses contrées. Par contre, il est indéniable que les américains ont modernisé leur approche, aidés en cela par la production de Greg Wilkinson (Graves at Sea, Deathgrave…). Là où les précédents albums semblaient se forger une image au travers d’un son plus brut, moins travaillé, Bathed in Light rayonne littéralement. Limpide, le mixage ouvre l’espace sur les passages les plus calmes, repositionne au premier plan la section rythmique lors des accélérations, donne du corps à la basse et isole les soli de guitare (To the Deathless). Un sans-faute.



S’écartant du « tout massif » des débuts, le Doom d’Usnea gagne en incarnation et en diversité grâce à l’intégration de plages d’ambiance d’influence Post. En parallèle, la cohabitation des growls gutturaux du bassiste Joel Williams et ceux aigus du guitariste Justin Cory semble ici parfaite, les musiciens ayant trouvé la juste balance entre ces différentes tessitures. Le chant clair, s’il reste confiné (From Soot and Pyre, Uncanny Valley) ajoute quant à lui un supplément d’âme à un disque qui n’en manquait pourtant pas et rapproche Usnea de formations comme Inter Arma auxquelles il n’était pas nécessairement associé.



La diversité des six titres rend l’écoute de Bathed in Light vraiment plaisante. Les passages les plus lents et les plus massifs peuvent rapidement laisser la place à d’autres, beaucoup plus dynamiques. Chaque titre, s’il s’intègre bien dans un ensemble cohérent, apporte sa particularité, du cosmique Bathed in Light au mystique Premeditatio Malorum en passant par le brulot The Compleated Sage. Uncanny Valley, qui clôt le disque synthétise toute cette variété : un démarrage calme, au chant clair, une section aux accents Black puis une chappe de plomb Doom aux relents Death.



Avec Bathed in Light, cette version plus condensée et plus dynamique d’Usnea tape dans le mille. Ses 47 minutes passent sans que l’on ne s’en rende compte ni que l’on ne ressente le moindre temps mort, la moindre latitude. Sans contexte un des albums du genre de l’année.

Bathed in Light s'écoute en intégralité sur bandcamp.