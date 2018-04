Biographie Unholy Disorder est un one man band Canadien derrière lequel se trouve Perversor of Unholy Disorder. Pas totalement inconnu, celui-ci officie notamment chez Necroholocaust en live, et s'est vu participer à divers projets (Hand of the Horsewitch, Regress, Trajeto de Cabra, Honour and Devour, Bridgeburner). La première démo nommée Galactic Cannibalism paraît début 2018 chez Iron Bonehead Productions en cassette. Chronique 4 / 5

0 commentaire

Galactic Cannibalism ( 2018 ) « Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. », Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse.



Un Black/Death dévoreur d’âmes, venant ronger toute clarté. Un monstre invisible s’abattant sur ses proies en les entraînant dans sa chute. Unholy Disorder est une bête grotesque engendrée par Autopsy en plein bad trip devant un grimoire de maléfices.



Premiet jet, Galactic Cannibalism met en lumière des structures peu orthodoxes et un goût déjà prononcé pour l’abstraction dans le macabre. IV s’illustre dans ce registre par ses vocalises-vomissements éparses (rappelant le Mayhem d’Attila Csihar ou Blut Aus Nord), sa passade bruitiste, ses riffs décharnés et sans forme. Le Canadien nous jette dans un gouffre béant où peu de repères rythmiques et mélodiques s’offrent à nous. On reconnaît bien des pans Death Metal dans le jeu de guitare, on y décèle l’obstination de Chaos Echoes dans l’art de la répétition, la tendance de Portal à laminer son auditeur d’une batterie implacable, le ronflement de Spectral Voice (II). Mais en dehors de trois brèves bouffées d’air (I, III, V) pas hyper rassurantes, pas de répit dans cette plongée vers l’inconnu.



Unholy Disorder est caverneux. Au-delà de cet adjectif pompeux et trop resucé, j’entends une musique frénétique, un véritable magma en fusion d’où émergent des mélodies fantomatiques, des vapeurs, des échappées de quelques notes dont ont le secret les acteurs cités plus haut. Comme une barrière à franchir, un édifice indispensable pour ériger au pinacle quelques finitions subtiles surplombant le chaos, faisant toute la différence avec la violence purement gratuite. Sur VI, ce sont ces descentes démantibulées en début de pièce ; sur II, des cordes plus aiguës apposées à un tempo Doom comme dans un certain Eroded Corridors Of Unbeing.



Une chose est sûre, le one man band ouvre grand l’appétit mais ne sert qu’une démo bien mince avec seulement trois vrais morceaux de carcasse poisseuse. Le sieur Perverser of Unholy Disorder n’en est pas à son coup d’essai, et ce ne sont pas ses nombreux autres projets qui contrediront cela. Espérons que ce nouveau rejeton se verra gratifier d’une sortie plus conséquente et si possible rapide, car nous voilà impatients.



Et affamés.

La démo est en écoute sur bandcamp.