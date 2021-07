Biographie Unfate se forme en quatuor à Lille en 2019 (Ivan à la batterie, Ju' à la guitare, Max à la basse et Tom au chant) et compose un Metal alternatif très influencé par les années 90/2000 et des groupes comme Deftones, Incubus, Wrong ou encore Helmet. Le groupe s'apprête l'année suivante à faire ses premiers pas sur scène mais la pandémie s'est invitée à la fête. Alors les Lillois en profitent pour s'atteler à l'écriture de leur premier EP, No Way, qui sortira finalement en 2021. Chronique 3.5 / 5

0 commentaire

No Way ( 2021 ) Jeune formation lilloise montée en 2019, Unfate exécute un Metal sur courant alternatif, imprégné d’années 90/2000 (Deftones, Incubus ou Wrong notamment) et de Rock de l’espace. Prêt à se produire sur scène pile au moment de la crise sanitaire, le quatuor est malheureusement contraint de repousser l’échéance, mais profite de l’occasion pour enregistrer son premier EP, No Way, dans des conditions pas tout à fait optimales, car effectué en distanciel et avec les moyens du bord.



Malgré tout la qualité instrumentale est bien présente, le potentiel s’exprime assez clairement et le résultat global est étonnamment remarquable. Cold entame gentiment le bouzin, affichant une bonne souplesse rythmique et une guitare mouvante, bien que le chant clair, dans un style proche de Brandon Boyd (Incubus donc), ne soit pas très convaincant, pas vraiment juste. On préfère largement les hurlements (graves comme aigus), capables de dresser ponctuellement quelques poils, comme sur la seconde partie de ce titre d’ouverture. Le morceau éponyme impressionne lui aussi dans ses changements de tempo, entre exploration cosmique et labourage terrien, on capte une certaine aisance dans cette capacité à varier les plaisirs, à jouer avec les contrastes. Chose que confirmera Rapture et sa ligne de basse qui s’incruste l’air de rien entre les synapses, ou son final qui s’estompe derrière des notes de six cordes clarifiées, subtiles, tandis que la batterie s’inscrit dans la justesse permanente, n’en fait jamais trop durant l’entièreté de l’objet.



Unfate se lance discrètement mais sûrement avec ce No Way au fort potentiel, plutôt énergisant, naviguant entre Metal alternatif, Space Rock et Rock Progressif de manière équilibrée, d’autant plus encourageant vu les conditions de mise en boîte. De fait il y aura des corrections à faire, sur le chant clair et une production qui ne rend pas toujours justice aux compositions, mais il y a suffisamment de matière sur laquelle s’appuyer pour étoffer des intentions déjà affirmées. Gratos sur Bandcamp. A écouter : Oui. Oui.