Biographie Une Misère voit le jour en avril 2016 à Reykjavík. Le sextet, qui se considère plus comme la partie scénique d'un collectif plus large, se fait remarquer lorsqu'il gagne, l'année suivante, le Wacken Metal Battle Iceland et se classe 4ème au classement final.En 2018, fait assez rare pour un groupe de Hardcore, ils sont invités au Roadburn au cours duquel ils joueront à trois reprises. Sans label, la formation n'a, à ce jour, sorti qu'une mixtape et quelques morceaux épars. Chronique 4 / 20

010717 ( 2017 ) Une Misère n'est pas français mais islandais et, fait autrement plus surprenant, ne fait pas du Black Metal mais du Hardcore. Un morceau en 2016, un autre en 2018 et, entre les deux, une mixtape : ce sextet, n’a pour l’instant pas passé beaucoup de temps en studio. Aussi brusquement que peuvent apparaître les îles volcaniques, c’est sur scène que la formation a émergé. Quelques rares apparitions ont suffi. Tout (ou quasiment) a en effet commencé quand Une Misère a gagné en 2017 le Wacken Metal Battle, ce qui lui a donné le droit de jouer dans le festival du même nom. Et puis, il y a ce fameux concert dans une pizzeria, en marge du festival islandais Eistnaflug au cours duquel ils furent repérés par Walter Hoeijmakers, l’emblématique fondateur et organisateur du Roadburn. Résultat : ceux-ci furent intégrés dans le line-up de l’édition 2018 lors de laquelle ils jouèrent à trois reprises.



Qui dit Hardcore agressif dit profusion de breaks. Sur ce point, 010717 ne vous décevra pas, à commencer par l’entame très frontale de Condescend. Mais cela est loin de résumer l’album (appelons-le comme cela). Celui-ci propose un paysage sonore constitué d’ambiances froides et industrielles desquelles surgissent trois émergences qui disparaissant aussi brusquement qu’elles étaient apparues. Dans une certaine forme de refus des structures conventionnelles, les titres s'achèvent toujours de façon impromptue, nous prenant systématiquement au dépourvu. Une Misère refuse également toute idée de linéarité. Dans une grande instabilité pourtant non chaotique et toujours très maîtrisée (ils ne sont pas nordiques pour rien), ça part dans tous les sens, du Tough Guy Hardcore au Powerviolence en passant par des touches de Black Metal. Penchez-vous ainsi sur Backstabbed et sur la manière dont le sextet accélère et finit par déconstruire le riff d’ouverture à la Slayer et vous aurez un bon aperçu de la façon dont sonne Une Misère. Reprenant jusqu'au bout les codes de la mixtape, les islandais, qui souhaitent également que les différentes scènes s’ouvrent les unes aux autres, proposent en face B une série de remixes auxquels, avis personnel, on préférera les originaux.



On ne va pas se mentir, alors qu’il leur reste encore tout à prouver, la hype autour d’Une Misère est grande et risque de faire des jaloux. Pour autant, force est de constater que ces débuts sont pour le moins prometteurs et surtout exaltants. On attend désormais un peu plus de matière afin de satisfaire nos attentes et notre appétit ! 010717 s'écoute sur Bancamp et se télécharge gratuite sur le site du groupe.