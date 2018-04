Comme tous les 2 ans, un nouvel album d'Underoath dans les bacs. Même si la vague emocore (faussement) déstructuré semble bel et bien s'essouffler, Underoath ne jette pas l'éponge et continue d'agiter au vent son appendice capillaire. Reste à savoir si Lost In The Sound Of Separation redressera la barre suite au décevant Define The Great Line.



Plus construit, plus stable. Voilà les premiers mots qui viennent à l'esprit après quelques écoutes de Lost In The Sound Of Separation. L'effet "rythme cassé toutes les 2 secondes" semble oublié la majeure partie du temps et Underoath tente plutôt de s'orienter vers un emocore teinté de metal, ponctué de quelques passages plus posés. Ainsi, lorsque Underoath se lance dans des morceaux comme "We Are The Involuntary" ou "Coming Down Is Calming Down", on retrouve la créativité et l'efficacité qui séduisaient sur les précédents opus. Reste cette production gonflée aux stéroïdes, parfois trop propre, qui inhibe une part d'authenticité de leur propos. Autre changement, le chant - parfois niais - du batteur est beaucoup moins présent. Exit donc les passages pseudo-larmoyants pour séduire la jeunesse en souffrance, Underoath relance le combo chant hurlé / clair avec un seul chanteur, épaulé par quelques chœurs pour donner une unité à l'ensemble ("The Only Survivor Was Miraculously Unharmed" ou "Too Bright To See Too Loud To Hear" aux relents de MewithoutYou).

Pourtant, malgré ce recentrage, Lost In The Sound Of Separation est loin de tenir la route sur la longueur. Le premier morceau, "Breathing In A New Mentality", s'annonce clairement comme la prolongation de Define The Great Line, techniquement maîtrisé certes, mais bancal une fois l'aspect "single" enlevé. Contrairement à They're Only Chasing Safety ou The Changing Of Times, l'ensemble a du mal à prendre au fur et à mesure des écoutes, la faute à quelques morceaux vraiment pénibles ("A Fault Line A Fault Of Mine", l'insupportable "The Created Void"). Underoath est une machine bien huilée qui tente d'enchaîner tube sur tube, sans pour autant y arriver. Mauvais réglages.



Plus intéressant que Define The Great Line, ce nouveau disque reste toutefois inférieur aux premiers efforts du groupe et certainement loin derrière la "concurrence" personnifiée par From A Second Story Window ou A Girl A Gun A Ghost.

