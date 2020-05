Si on a entendu parler d’Umbra Vitae c’est principalement parce que le projet a été mis en avant comme le groupe de Death Metal de Jacob Bannon, chanteur de Converge. Puis on s’est rapidement rendu compte que le bonhomme était entouré de musiciens qui ont joué ou jouent toujours dans Job For A Cowboy, The Red Chord, Hatebreed, ou même Uncle Acid And The Deadbeats, bref, pas les derniers des manches, ni des inconnus notoires. On peut donc considérer sans trop de soucis qu’Umbra Vitae est un super-groupe, mais reste à savoir si la qualité est à la hauteur de leurs palmarès respectifs.



Comme souvent avec les super-groupes, il y a largement moyen d’être déçu. Hautes attentes, résultat correct, mais pas forcément concluant au regard du CV des musiciens, mélange pas des plus judicieux… bref, on peut être emballé lorsque des musiciens talentueux et respectés dans leurs divers domaines s’unissent pour former un nouveau projet, mais également pas mal déçu au final. Histoire de tuer le suspense tout de suite, ce Shadow Of Life, c’est son petit nom, qui sort tout à fait logiquement sur le label de Jacob Bannon, Deathwish, serait plutôt à caler dans une sorte d’entre deux. Plutôt sympa, plutôt bon, mais pas aussi enthousiasmant que ce que l’on aurait pu le souhaiter. Musicalement on a affaire à du Death Metal hyper agressif, au format court et ramassé, tant les morceaux ont du mal à dépasser les deux minutes, ce qui, vu de la manière dont c’est envoyé au travers du visage, sans autre forme de procès, est une bonne chose et comme ça, ça permet de garder toute la colère et l’urgence dans la voix de Jacob Bannon. Une voix typée Hardcore, comme dans Converge donc, bien moins dans les aigus pour coller au propos, mais toute aussi méchante et éructée et garantie sans chant clair, logique. On sent les influences Morbid Angel dans les riffs, plutôt période Gateways To Annihilation, mais sous une forme plus moderne, avec pas mal de technicité dans les plans de batteries ou les riffs, mais en gardant cet aspect gluant et noir.



Dans ce déluge de riffs et de chaos envoyé à toute vitesse, on trouve quelques plans accrocheurs comme sur Return To Zero, qui est peut-être le morceau le plus riffé du disque, avec sa ligne de basse mise en avant et essentiellement un groove certain et marquant. Sur Intimate Inferno, on se croirait pris au milieu d’une fournaise type Immolation, avec des pauses dissonantes bien venues et qui apportent une couleur différente au titre. Dommage que le groupe n’ait pas d'avantage exploité les dissonances sur d’autres pistes. On notera quelques autres morceaux de choix avec Mantra Of Madness avec son groove bienvenue, avec un petit côté Obituary et surtout un pont mélodique final bien trouvé ou bien ou Fear Is Fossil avec un son adipeux, marqué par les growls hyper profonds de Jacob Bannon. Les autres compositions font largement le boulot (Ethereal Emptiness ou Blood Blossom par exemple), mais peinent à avoir le petit élément en plus qui les distinguent des autres, même si elles restent qualitatives. Le tour du propriétaire étant fait, et loin d’être vilain, on sent que les musiciens se sont appliqués, ont voulu créer un bon album, livrer quelque chose de solide et pas un vieux disque moisi pour capitaliser sur leurs noms. Néanmoins, il est un peu regrettable que le groupe ne soit pas allé plus loin que ça. Il manque à ce Shadow Of Life, le vrai truc en plus, une couche de gras supplémentaire, ou des ambiances malfaisante, une écriture des morceaux un poil plus marquante. En l’état c’est du bon, mais pas de quoi crier au génie.