Biographie Turia est un trio Black Metal atmosphérique formé en 2014. Originaire des Pays-Bas, on y retrouve des membres de Solar Temple, Nusquama ou encore Lubbert Das. Productif dès ses débuts (le premier album sort en 2015), le groupe gagne en popularité avec Dede Kondre, puis un split partagé avec leurs compatriotes et amis de Fluisteraars.

Degen Van Licht ( 2020 ) Habitué à chanter la nature depuis quelques temps, Turia est de retour. Alors que des feuillages ornaient Dede Kondre et que le split avec Fluisteraars honorait les rivières, Degen Van Licht (« épée de lumière ») nous plonge une fois encore dans un Black Metal contemplatif et coloré par les éléments.



Coïncidence ? Influence ? Filiation naturelle ? On pensera forcément à Wolves In The Throne Room (les riffs) et Burzum (les voix, la répétition), proposant tous deux une musique fortement marquée par la vie sauvage. Les guitares sont centrales, recouvrent des cris surnageant à peine dans le mix, et incitent à se laisser emporter par des motifs atmosphériques, très lisibles.



Plus que jamais, Turia a le son nécessaire pour évoquer les grands espaces. Des notes claires survolent au-dessus des tremolos et viennent les teinter de leur douce mélancolie. Ce jeu à deux guitares propose une toile de fond saturée, mais qui serait bien terne en l’absence des notes clean éclatantes. Merode affiche en effet un départ flamboyant, presque victorieux, avant que n’y succèdent des phrases musicales plus nostalgiques. Degen Van Licht semble ainsi nous faire atteindre le toit du monde avec son mid-tempo qui gravit les montagnes, tout en traînant des notes aussi belles que tristes dans l’ascension.



Les références sont évidentes, et Turia ne réinvente pas le Black Atmosphérique avec cet album. Le groupe se taille cependant une identité de plus en plus tranchée, de par ses choix instrumentaux, et continue une carrière sans bavure.