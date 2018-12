L’apparition éclair d’Orchid dans le paysage hardcore à la charnière des années 99/2000 a créé de nombreux émules. Tristan Tzara, formation héritière des américains, est de ceux là, de ceux pour qui l’emo violence est une manière de vivre et de mourir à la fois.

Les surréalistes voulaient changer la vie, selon le mot de Rimbaud ; trouver dans la folie, le rêve et l’inconscient les formes nouvelles d’inspiration. Tristan Tzara rend donc hommage au mouvement en sublimant sa colère jusqu’à son niveau paroxystique.

Dès les premières secondes de "Ah Feel Like Ah Said" qui évoque sans détour "Age d’Or" de The Death Of Anna Karina, Tristan Tzara exhume donc la tradition du screamo poignard ; tranchant et déchirant à la manière des contemporains de Raein ou Louise Cyphre. Fièvre et férocité animent donc comme à l’accoutumé ce hardcore déchaîné et asphyxiant.

Obnubilé par le thème de la maladie mentale, près à se pencher sur son précipice, Tristan Tzara repousse les limites de l’aliénation et plonge au cœur de la vase, là où les voix se démêlent pour survivre face aux lames des guitares. Comme dans la musique d’Orchid, le modèle, Da Ne Zaboravis procède par vagues successives de riffs aiguës et répétés à rendre fou. L’onde, amplifiée progressivement jusqu’à son maximum, ensevelie peu à peu les pistes pour finir en bout de course, brusquement hachée et saccadée ("Untitled #3"). Aucune bouffée d’air donc, jusqu’à "A Mad Gleam", légèrement aplanie et menée par un filet de spoken word qui sera le seul moment où le combo desserre l’étau, dans le genre divinatoire à la Yage.

Da Ne Zaboravis est une épreuve auditive difficile d’accès qui s’adresse principalement aux amateurs de screamo maladif et destructeur. Doté d’une sauvagerie rare du fait d’un effort concentré dans un laps très court (un peu plus de 8 minutes pour 6 morceaux en 2002. La réédition de 2005 rajouta le morceau instrumental "Come On Jane"), l’album fait la part belle à la tradition épique et syncopée ("Untitled #3") mais souffrira peut-être en analyse finale d’un sentiment de déjà (trop ?) entendu.

En écoute sur myspace.

"A Mad Gleam", "Untitled #3"