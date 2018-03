Biographie Nommé Toxic Room, puis Toxikull à partir de 2016, le quatuor Portugais officie dans un Heavy teinté de Thrash. Coupable d'un premier album Black Sheep sorti en 2016, le groupe tourne avec d'autres noms de la scène locale avant de sortir en 2018 son EP The Nightraiser chez Mosher Records. Chronique 14 / 20

The Nightraiser ( 2018 ) En sortant Denim And Leather en 1981, les mecs de Saxon ne savaient sans doute pas à quel point ils étaient pile dans le vrai. Les vestes en jean, cuirs, poils, torses, cheveux, barbes de milliers de musiciens se succèdent depuis des décennies, même malgré le spandex, et souvent pour notre plus grand bonheur. Et aujourd'hui on ajoute des guitares léopard et le vocaliste de Midnight Priest dans l'équation.



Ces quatre Portugais mettent leurs talents au service d’un Heavy Speed qui part flirter avec le Thrash de temps en temps (sur Freedom To Kill en particulier). On pense à Enforcer ou Skull Fist en peut-être un peu moins immédiat aux premières écoutes, mais The Nightraiser se révèle assez accrocheur une fois les morceaux apprivoisés. Et pour cause, Toxikull balance un chant à première vue déconcertant. On est bien sur des tessitures très propres au style, mais la voix s’envole bien souvent vers des sommets hyper aigus, si vertigineux que la question de la justesse se pose très vite. Avant de se rendre compte assez vite que Lex Thunder retombe systématiquement sur ses pattes quand il fait des départs-fusée vers les octaves du dessus. Un choix qui ne devrait pas trop gêner les amateurs de Mercyful Fate par exemple, mais qui pourra aussi en refroidir quelques uns.



A côté de ça, l'instru n'invente rien de spécial et mise surtout sur des tempos qui filent droit au but et au galop. Freedom To Kill remplit son office de défouloir avec ses relents de Municipal Waste couplés à un chant poussé au maximum. Satan Bloody Satan lâche LE refrain horrifique du disque, tandis que la triplette Nightraiser, Surrender Or Die, Hellmaster abreuve de lignes mélodiques qui donnent envie de se coincer le doigt dans la porte pour chanter en chœur en espérant atteindre la voix haut perchée de Lex.

De manière générale, cet EP réussit à outrepasser certains défauts du premier album, en tête le chant du bassiste, l'efficacité des titres et l'abandon de certains aspects Glam pas forcément très heureux sur Black Sheep. Bon...on trouvera bien une reprise de Rocker (Hollywood Rose) en fin de galette, assez crispante pour ses paroles carrément stupides, mais passons. Question plaisir des yeux enfin, les Portugais ont cru bon de soulager nos rétines après la pochette de ce femeux Black Sheep, et on ne peut que leur dire merci.



Sans être inoubliable, The Nightraiser constitue une évolution positive du quatuor et présage de futurs albums également intéressants. On ne tient pas ici un joyau du revival Heavy, simplement un EP bien foutu dont on retire forcément quelques bons moments. A écouter donc.

L'EP s'écoute en intégralité sur bandcamp.