En 2000, alors que Mr Bungle vient de nous livrer un dernier coup de génie avant de mourir, l’incontournable hyperactif et créatif Mike Patton décide de donner naissance à un nouveau projet, avec l’aide du guitariste de The Jesus Lizard, Duane Denison, vite rejoints par John Stanier (ex-Helmet, Battles) et Kevin Rutmanis (The Melvins) finissant de former ce projet hors normes.



Ce premier album constitue l’une des premières sorties – après Fantômas – d’Ipecac Recordings, le label du gominé. Son univers y est donc naturellement très présent. D’emblée, on capte un retour à des sonorités un peu plus accessibles qu’un Mr Bungle par exemple (Flashback, 101 North), plus proches de Faith No More dans la démarche, ce malgré une forte présence d’expérimentations en tout genre. L’atmosphère générale se fait cinématographique, inquiétante, dérangeante et dissonante. La fameuse CiBi de Patton est maintes fois utilisée pour renforcer l’aspect oppressant des morceaux (God Hates A Coward, Pop 1, etc). La basse se fait grasse et métallique la plupart du temps, le jeu de batterie particulier de Stanier est bien reconnaissable et central sur l’ensemble des compositions de ce disque. La guitare de Denison est parfois tendue, incisive (Jockstrap, Malocchio) et souvent vicelarde (Pop 1, Point And Click), rappelant forcément mais subrepticement The Jesus Lizard. La voix de Patton – imprégnée de tous ses travaux passés – sonne presque différemment à chaque titre. Langoureuse, murmurée, criée, gutturale ou simplement chantée à la manière de FNM (Point And Click, God Hates A Coward, Pop 1, le popisant Sweet Smell Of Success, etc).



Mais qu’on se le dise, Tomahawk est Tomahawk. Avec ce premier album, le groupe, bien qu’il ait ingurgité le flagrant talent de chacun de ses musiciens, prouve bien le caractère unique de cette musique. Les nombreuses expérimentations parsemant l’objet sont là pour en témoigner, comme sur Jockstrap, où la guitare sinueuse enveloppe un chant d’angoisse et une rythmique bluesy, entrecoupée de phases rock n’ roll dégueulasses à souhait, toujours dans un esprit cinématographique. Ce dernier point semble d’ailleurs largement inspiré par le Director’s Cut de Fantômas, sorti la même année. On imagine très bien Patton vouloir retranscrire cette ambiance dans un projet parallèle moins violent et moins techniquement déconstruit, plus rock. Ce rapprochement peut aussi se faire avec Disco Volante et California de Mr Bungle. Finalement, avec le recul on s’aperçoit que ce premier jet de Tomahawk contient environ tous les éléments qui composent l’œuvre de Patton. Ses délires vocaux, son goût pour le 7ème Art, l’héritage de ses formations et collaborations passées (voire même futures), sans toutefois écarter l’influence des musiciens qui l’entourent, ce qui rend d’ailleurs la quasi-totalité de ses projets inédite et ne manquant jamais d’intérêt, que l’on n’adhère ou pas au résultat.



Tomahawk s'est autorisé une entrée fracassante en ce début de 21ème siècle. En posant les bases solides d’un rock expérimental relativement déjanté et cinéphile, le quatuor s’assure une reconnaissance qui se décuplera fatalement avec la suite de ses aventures, le magistral Mit Gas…

L'objet s'écoute intégralement via deezer.

Tout bien sûr.