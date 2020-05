Si je voulais mal faire mon travail, je pourrais vous déblatérer un certain nombre de poncifs éculés sur Today Is The Day : que Steve Austin est un type malsain à moitié fou membre émérite de la NRA, que ce nouvel album de Today Is The Day est encore un déferlement de noisegrind en folie, qu'on se prend une raclée dès la première piste ect...

Mais ça serait franchement malhonnête pour deux raisons. Déjà, parce que lire une chronique constitué de phrases toutes faites préchauffées n'est jamais agréable. Ensuite tout simplement parce que pour ce nouvel album ces poncifs sont tout simplement faux.

Oui, parce que comme tout le monde, si vous entendez Today Is The Day, vous allez probablement penser à une avalanche de blast et de ralentissements sludge saturés surmontés par la voie criarde d'Austin vomissant toutes ses turpitudes intérieures. Or pour ce Pain Is A Warning, que nenni. Enfin presque. On retrouve encore sur les deux premières pistes cet extrémisme typique et très metal de la période Relapse, Expectations Exceed Reality, la première, n'aurait pas dépareillé sur In The Eye Of God (elle rappelle d'ailleurs curieusement le Mastodon de Remission) et la deuxième, Death Curse, sur Kiss The Pig.

Mais au-delà de ce duo d'introduction, on ne retrouve plus cette impression de menace de Steve Austin qui va venir vous tataner à coups de barre de fer pour vous sucer le cerveau.

Le reste de l'album donne plutôt une impression étrange, avec des compositions disparates : Pain Is A Warning et Wheelin' rappelle le son 90's du groupe, on se surprend à y reconnaître comme une influence The Melvins et Faith No More dans les riffs. Sur Slave To Eternity, ils viendraient plutôt de chez Karl Sanders, en grandiloquence monolithique et antique façon Nile.

Mais là ne sont pas les seules surprises de ce Pain Is A Warning. Si on était habitué aux compositions folk malades et dépressives, on se retrouve déconcerté devant Remember To Forget ou This Is You, hybride de Folk, d'Indie Rock et de Post-Hardcore à la A Day In Black And White, ou alors peut-être un rock noisy à la Pixies, pas très loin des compositions les plus calmes de Mclusky ? Au lieu d'un déversement de cette violente détresse humaine ou de folie mystique, on retrouve juste une mélancolie de folkeux. Mais la cerise sur le gâteau, c'est peut-être The Devil's Blood qui nous offre son bon stock de...chœurs virils de bucheron typiquement hardcore.

Bref arrivé au bout de cette nouvelle production du père Austin, on ne sait pas vraiment quoi en penser. Tous les éléments qui constituent l'album ne sont pas en eux-mêmes nouveaux dans la discographie de Today Is The Day, autant les côtés noise hardcore 90's que les passages folk ou le Death Metal qui ont toujours été présents mais jamais amenés de cette manière. En fin de compte, cet album est à Today Is The Day ce qu'Outlaw Order est à Eyehategod : nous ne sommes plus dans le déversement sans pudeur et brutal d'un mal de vivre viscéral, mais plutôt dans le témoignage du début de la guérison de cette souffrance.

Certes, c'est tout de même du Today Is The Day à savoir une musique jamais lisse, toujours tordue et qui ne se comporte jamais comme on s'y attendrait, mais ce qu’expriment ces nouvelles compositions reste simplement encore inédit. Seules les deux premières et Slave To Eternity nous permettent de trouver des marques connues.

Finalement, Austin reste relativement fidèle à lui-même en évoluant toujours comme bon lui semble et sans se soucier de rester cohérent avec ce qu'on pourrait attendre de lui. Cependant, cette disparité dans les compositions de l'album constitue un écueil assez gênant. Une fois passé la surprise de la première écoute, on se sent un peu irrité par ces changements incessants et dont on a du mal à faire le lien. Un manque de fil conducteur, donc, qui fait que ce dernier disque est moins plaisant que son prédécesseur Axis Of Eden qui annonçait ce virage stylistique. Ca et une pochette vraiment hideuse.

Expectation Exceed Reality, Death Curse, The Devil's Blood, Remeber To Forget, This Is You