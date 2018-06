Il n'est qu'assez rarement question de l'Europe de l'est sur Metalorgie et il n'y a à priori pas d'explication cohérente à cela. Peut être est-ce parce qu'inconsciemment, nos oreilles, comme celles de beaucoup d'autres, ont naturellement d'avantage tendance à pointer au nord (Grande Bretagne et Scandinavie) ou à l'Ouest (Etats Unis/Canada) lorsqu'elles ne se penchent pas sur le cas de groupes du coin. Peut être. Ce constat est surement regrettable et pourtant il n'est pas question ici de réparer quelconque injustice. Uniquement de parler d'un groupe et d'un album qui le méritent. Ce groupe c'est Thy Catafalque. Ils nous viennent de Hongrie et se présentent devant nous en brandissant fièrement Róka Hasa Rádió. Et il y a de quoi...

Thy Catafalque, c'est l'association de deux hommes que sont Tamás Kátai et János Juhász qui, depuis onze ans se façonnent un univers sonore atypique, à mi chemin entre extremisme Black Metal, vision prog et sonorités sci-fi et folkloriques. Avec seulement deux hommes pour autant de sources d'inspiration le résultat ne peut être conventionnel. Certains d'entre vous, s'ils ne connaissent pas nécessairement le groupe du jour, ont cependant peut être déjà une idée du rendu. En effet, Tamás, c'est aussi Gire, autre projet dangereusement foldingue finalement abandonné au bout d'un seul véritable album (Gire). Au cours des douze années qu'aura tout de même duré l'aventure, il aura donc aussi lancé, entre autres, Thy Catafalque dont Róka Hasa Rádió est déjà le quatrième album. Musicalement, l'approche est sensiblement identique dans le sens où l'on reconnait immédiatement la patte du sieur aux premiers instants de l'écoute. Le genre de disques dont on ne sait à quel univers le raccrocher si ce n'est celui de son (ses) auteur(s)... ce qui est déjà en soi une belle prouesse de nos jours.

A coté de cela, il faudra bien avouer que ce Thy Catafalque n'est pas ce qui se fait de mieux sur l'échelle de l'accessibilité en raison de sa durée (1h08 pour neuf titres) mais surtout de son contenu. De sa construction au sonorités qui le composent, Róka Hasa Rádió a de quoi surprendre. Le son, d'abord, est extrêmement compact et sonne peu naturel, la faute à cette boite à rythme à demi épileptique et à ces claviers omniprésents, tantôt très spatiaux, tantôt d'inspiration folklorique qui empêchent l'esprit d'associer le son de Thy Catafalque à un monde tangible ou a une époque. Il y a ensuite ces deux premiers titres qui occupent d'office une demi heure du disque: on fait à priori difficilement plus indigeste mais ils valent pourtant à eux seuls l'écoute de l'album. Un papier entier pourrait être rédigé rien que sur ce Molekuláris gépezetek de 19 minutes, passant du Metal moderne au pur Black metal (flagrant aux alentours de 4'30) et au Metal progressif, non sans convoquer Electro, Ambient et Metal folklorique sur lesquels viennent se greffer chant lyrique, violon ou encore clarinette. Epique.

La suite de l'album n'est pas en reste mais semblera forcément comme prise de hoquet avec ses sept titres compris approximativement entre 4 et 7 minutes et tous dotés de leur ton propre, là où leurs deux grands frères embrassent la quasi totalité des influences du duo au sein d'autant de compositions disproportionnées. Leur enchainement logique est à prendre, dans le grand tout qu'est Róka Hasa Rádió, comme le troisième et dernier acte de la représentation de Thy Catafalque, chaque titre s'imbriquant parfaitement dans l'autre selon une courbe d'intensité fluctuante.

Alors que les cordes sont presque portées disparues à la suite de Köd utánam, elles refont surface accompagnées du chant clair de Tamás deux titres plus tard avec Esõlámpás, sortant ainsi doucement mais surement Róka Hasa Rádió de la torpeur hivernale contemplative dans laquelle il avait plongé. Et, jusqu'à la fin, Róka Hasa Rádió, se jouera entre attirances scandinaves et racines centreuropéennes (Õszi varázslok et sa mélancolie très Drudkhienne croisée au Black symphonique, la Neo-Folk Fehér berek qui rappellera quelque peu Tenhi...). Ca fait beaucoup, oui, un peu comme cette chronique sans fin pourtant réduite au maximum.

Róka Hasa Rádió est un disque riche, très riche, presque trop chargé, qui brouille sciemment les repères stylistiques et temporels. L'exercice est ambitieux, vertigineux et le rendu un peu kitsch au premier abord. C'est tellement "too much" que l'on n'ose vraiment y croire. Et pourtant Thy Catafalque sort là un disque d'exception en ayant affiné ses atouts principaux: une personnalité unique et décomplexée servie par une grande maitrise d'une palette de styles d'une variété peu commune. De l'inventivité sans limite et du talent en somme. Je vais finir par croire qu'ils le font exprès.

Tout.