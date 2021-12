Onzième épisode de ce superbe Tech Deathember, et pour aujourd'hui, je vous ai gâtés. Si vous avez encore des neurones survivants après les excès des fêtes, j'ai ce qu'il vous faut pour TOUT perdre. Définitivement.

Projet studio de musiciens venant de divers horizons, que pouvait-on attendre de la première démo de Theurgy ? Indices : Roman Tutin à la batterie joue aussi dans Scatology Secretion et Embodiment Elimination. Polwach Beokhaimook, au chant, chante aussi dans Genocidal Sodomy et Biomorphic Engulfment, entre autres. Savant (non) mélange de Brutal Death, de Slam, de Grind et de Death Technique, les cinq minuscules minutes de cette démo passent à la vitesse de l'éclair. Cinq minutes d'une sauvagerie totale, monstrueuse, au delà de l'entendement.



Raw au possible frontale, la démo de Theurgy est une superbe promesse pour les futures sorties du groupe. Une promesse informe, puante, visqueuse et laide ; mais on la chérit malgré tout pour ce qu'elle représente, et pour la puissante catharsis qu'elle offre.



sehsrthsrthdtryh