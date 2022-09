Biographie Andy Tillison et Sam Blaine (tous deux étant claviéristes-chanteurs dans Parallel Or 90 Degrees, alias PO90) créent ensemble The Tangent en 2002, recrutent des musiciens (dont le plus notable est le guitariste Roine Stolt, de Transatlantic et de The Flower Kings) et concrétisent leur projet avec The Music That Died Alone dès 2003. L’album fait son petit effet dans le microcosme du Rock Prog, avec ses relents easy-listening, ses cuivres omniprésents, ses titres ultra longs (plus de 20 minutes pour In Darkest Dreams) et ses structures à tiroirs. Alors qu’il s’agissait d’un projet « one-shot », l’engouement pour The Tangent pousse Andy Tillison et Sam Blaine à remettre le couvert avec The World That We Drive Through en 2004, qui marque le début des changements de line-up (Theo Travis, toujours en poste aujourd'hui, remplace David Jackson au saxophone et à la flûte). La composition du groupe devient à partir de là extrêmement protéiforme, laissant sur son chemin plus de deux douzaines d’ex-membres (on notera par exemple la participation de Gavin Harrison, batteur de Porcupine Tree), Andy Tillison étant la seule constante entre toutes les productions du groupe.



Malgré une musique complexe et un line-up en perpétuelle évolution, The Tangent continuera de sortir des albums toujours aussi sophistiqués à un rythme effréné, et même à planifier quelques tournées. Entre 2003 et 2013, au moins un album studio ou un live sera publié chaque année. Le groupe ne fait pas parler de lui en 2014 mais revient l’année suivante avec A Spark In The Aether (dont le sous-titre "The Music That Died Alone - Volume 2" fait écho au premier effort des Britanniques), puis avec The Slow Rust Of Forgotten Machinary en 2017, et avec Proxy en 2018. Chronique 15 / 20

0 commentaire

Proxy ( 2018 ) La recette de The Tangent a peu changé depuis 2002 : moitié jazz-rock, moitié rock symphonique, le tout enrobé dans une épaisse couche de prog. Pourtant, avec Proxy, l'équipe apporte une nouvelle vision de sa propre musique, en la conjuguant de façon bien plus jazzy que d'ordinaire. Et indirectement, la bande à Andy Tillison démontre plus ostensiblement qu'auparavant ses inclinations très progressives.



Le titre éponyme, en ouverture de l'album, propose d'entrée de jeu des influences parfois proche d'un Herbie Hancock, tout en restant fidèle aux racines du groupe, très retro-rock et proggy. La piste dure plus d'un quart d'heure et on sent clairement qu'elle permet aux musiciens de prendre le temps de s'amuser à la dérouler d'une manière fun et expérimentale, alternant entre moments funk, éléments de fusion, et parties un peu plus soul. The Adulthood Lie déploie des influences similaires, mais va encore plus loin en incluant aussi des touches de space-rock, de metal, voire même d'OST de jeu vidéo. Quant à A Case Of Misplaced Optimism, il s'agit du titre le plus court et le groupe en profite pour en faire un condensé de groove très funky. The Melting Andalusian Skies est le seul morceau qui ne s'inscrit pas dans une logique aussi jazzy que les autres, et fait beaucoup penser à Yes, ou tout simplement, aux précédents travaux de The Tangent.



Les premier et dernier titres (Proxy et The Adulthood Lie) dépassent chacun les 16 minutes. Le groupe a l'habitude de ce format (qualifié d' "epic" par les anglophones), et la formation réussit parfaitement à ne pas se perdre dans un agencement aussi tentaculaire. Au contraire, la longueur impressionnante de ces pistes permet aux protagonistes de se placer avec adresse là où ils décident d'emmener la formation. Ces deux epics sont faciles à suivre, structurés dans leur délire, logiques dans leur déconstruction, adroits dans leur équilibre pachydermique.



Il reste a évoquer Supper's Off et Excerpts From Exo-Oceans, qui sont estampillés "bonus tracks" alors qu'ils sont présent dans toutes les éditions de Proxy (certes, ils ne rentrent pas sur la version LP, mais elle est vendue avec le CD en bonus, qui lui les contient). Si on loue la bonne idée de faire profiter un maximum de gens de toutes les pistes, ces deux chansons excédentaires sont en dessous du niveau des quatre premiers titres, qui se suffisent pour constituer un album qualitatif.



Sur tous les morceaux, on reconnait facilement les bases et les origines des compositions, très propres à The Tangent, mais on saluera les nouveautés dans l'approche musicale qui rafraichissent complètement l'écoute. Après une dizaine d'albums, rester aussi constant dans l'excellence mais aussi insuffler une touche d'intérêt nouveau sans dénaturer le produit proposé, c'est un tour de force qu'on ne peut que saluer.

A écouter : The Adulthood Lie The Adulthood Lie