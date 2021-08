Si The Spirit Of Versailles est sans aucun doute moins connu et reconnu que Saetia ou Orchid, le combo de Souix Falls est pourtant, au même titre que les précités, un précurseur et un pilier inscrit en lettres de feu au panthéon du genre emo hardcore. Ce double CD discographique ravive la flamme pendant 29 coups de tonnerre incandescents et tonitruants qui ont largement participé au modelage du paysage screamo.

Les dix premières compositions, retraçant les débuts fulgurants des américains, se caractérisent par cet éternel tiraillement entre violence contenue et irruption de colère, entre spoken words désabusés et rugissements âpres à gorge déployée. Un chant terriblement marquant dans un ton grave, témoin et vecteur d'un mal être extériorisé jusqu'au dernier souffle. On pense inévitablement à Saetia dans ces tirades parlées / chantées, mais The Spirit Of Versailles cultive la différence dans une manière caractéristiques de rester quelques instants sur le fil, en équilibre instable entre prononciation claire et écorchée. Une tendance source d'émotions vives qui atteint des sommets sur le culte "There Goes Rhymin' Simon" et son phrasé ("Something wrong, I'm sorry, I don't know why") asséné avec un désespoir touchant et sincère. Il en va de même pour l'instrumentalisation oscillant entre ébullitions corrosives et mélodies bien senties.

Au delà de ce premier acte, The Spirit of Versailles change son fusil d'épaule en optant pour des vocaux diamétralement opposées dans le genre. D'un timbre rude et obscur, le grand écart est fait vers des frasques suraigües (et c'est peu de le dire) un peu caricaturales mais qui font leur effet "barbelés sur tympans". En parallèle, l'orchestration gagne en volume et en profondeur avec un son crépitant et parsemé de larsens particulièrement dense lors des envolées tempétueuses. Le chant clair s'est entiché d'un écho particulier qui lui confère un aspect lointain, un artifice qui sera allégrement usité chez Across Tundras, formation surprenante composée d'anciens Examination Of The... et The Spirit of Versailles (pour ceux qui n'auraient pas suivi).

Indispensable dans une discothèque emo hardcore digne de ce nom, ce double album retrace l'existence haute en couleurs d'un groupe qui a su creuser son propre sillon à la fois sensible et fougueux, quelque part entre ceux de Saetia et Frail.

A Form Of Closure - There Goes Rhymin' Simon - Recite This Dialogue