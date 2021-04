On ne va pas se mentir The Offspring ça fait un moment que ça ne vaut plus grand-chose en live et en album c’est encore pire. Qui ne s’est jamais étouffé en écoutant Cruising California la première fois ? C’est sur ce constat navrant qu’arrive Let the Bad Times Roll sur la table d’écoute.

Et après un début timide … Il est vachement cool ! Bon alors, on n’est pas au niveau de Smash ou Ixnay, on n’y sera plus jamais, mais il vaut bien un Conspiracy of One. Qu’on soit d’accord, on ne réinvente pas la poudre mais il n’a pas le gout de réchauffé d’un Rise and Fall, Rage and Grâce et on reconnait même parfois sur telle ou telle chanson des clins d’œil à Splinter, parfois même Americana et on va même jusqu’à titiller Ixnay sur un titre. Qu’est ce que ça fait du bien après Days Gone By de retrouver l’esprit d’un groupe qu’on aimait bien et qui s’est perdu en route !

Coming for You et son sympa clip avec les clowns était sorti en 2015 déjà, et faisait plus ou moins office d’excuse après l’infamie, voila le morceau faisant partie intégrante d’un album. Parmi les autres bons titres on va trouver Army of One qui va sonner le clairon du retour en force des californiens, Breaking these Bones qui va enfoncer le clou d’un gros coup de marteau et après ça déroule une flopée de bons morceaux. Vous allez être rapidement surpris à dire, "attends, monte le son !"

S’il ne vous fallait écouter qu’un titre pour vous convaincre de la valeur de Let the Bad Times Roll ce serait à n’en point douter The Opioid Diaries qui aurait très bien pu avoir sa place sur Ixnay avec ses riffs hachés à l’énergie débordante. Sur l’autel de l’originalité on a aussi des bonnes surprises avec We Never Have Sex Anymore très rock n roll, des délires nerveux de répète avec In the Hall of the Mountain King, et une reprise au piano de Gone Away pleine d’émotions

Alors c’est dommage l’album n’arrive pas à temps pour le remaster de Tony Hawk Pro Skater 1&2, avec Let the Bad Times Roll et le prochain Angels&Airwaves, il va falloir refaire un American Pie, je ne vois pas d’autre solution !

The Opioid Diaries, Breaking these Bones, Hassan Chop