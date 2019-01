Ambitieux projet que ce nouvel album des Allemands de The Ocean. En effet, le collectif (presque 30 personnes participent plus ou moins régulièrement ou groupe, sous la houlette de leader du groupe, le guitariste Robin Staps) nous livre ici son travail le plus abouti. Un double album riche, dense, tant au niveau musical que conceptuel.

The Ocean a décidé de baser ce nouveau disque sur une période de l'histoire de la Terre: le précambrien. Il s'agit de la plus longue période des temps géologiques puisqu'elle s'étend de la formation de la terre, il y a environ 4560 milliards d'années, à l'émergence d'une première faune d'animaux qui marque, il y a 542 milliards d'années, l'entrée dans l'ère Paléozoïque. Le précambrien se divise lui-même en deux périodes : d'une part l'Hadéen et le Archéen et d'autre part le Protérozoïque. D'où le choix pour The Ocean de proposer un double album, chacun se rapportant à une de ces deux époques.

Et ces deux disques, à l'image de ces différentes échelles géologiques, montrent chacun une couleur particulière. Le premier disque traite de l'Hadéen et de l'Archéen qui est une période violente marquée par de grands chocs à l'origine de la formation de la Terre : ce premier disque est donc brut, direct et rentre-dedans. Le second disque traite du Protérozoïque caractérisé par la tectonique (rien à voir avec cette ridicule danse du même nom) des plaques et s'annonce plus complexe.

Le premier disque débute avec le brutal Hadean qui met de suite dans l'ambiance. Le groupe développe ici des ambiances plombées, des rythmiques meshuggesques, un chant hurlé, des riffs efficaces et ultra groovy (l'énorme Eorchaean, Mesoarchaean), des accélérations hardcore (Palaeoarchaean, NeoArchean) voire grindcore (au milieu de Mesoarchaean). L'ensemble de ce premier opus est de cet acabit. On navigue entre une violence contenue et une rage qui vous expose à la gueule.

Le second disque s'avère moins rentre dedans que le premier mais, à l'inverse, apparaît comme beaucoup plus complexe et plus aéré à la fois. Et quel disque ! Le travail réalisé par le groupe ici est tout simplement énorme. Les morceaux s'allongent très nettement, de nombreux instruments sont ajoutés (violons, piano, saxophone, xylophone, orgue), les mélodies font leurs apparitions au milieu de passages toujours aussi torturés (Rhyacian, Orosirian, les saccades de Ectasian). Ce second disque se termine avec grâce par une outro faite uniquement de piano et de violon : l'auditeur termine ici son voyage aux origines de notre Terre.

Avec un concept aussi fouillé, un packaging aussi intéressant et par dessus tout une musique qui secoue autant, The Ocean s'impose définitivement comme un groupe ambitieux et intelligent. Un des trois meilleurs albums de 2007.



comme un projet complexe et complet