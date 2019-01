The Neal Morse Band est créé en 2014 par… Neal Morse (vous l'aviez pas vu venir hein !), qui recrute Randy George (Ajalon) à la basse et le célèbre Mike Portnoy (ex Dream Theater, Transatlantic, Metal Allegiance, The Winery Dogs…) à la batterie, deux fidèles compères avec qui Neal Morse a l’habitude de sortir ses albums solo. Mais si le protagoniste principal joue toutes les parties de guitare, de clavier, et de chant en plus de s’occuper de la composition lors des albums sortis sous son seul nom, il est plus en retrait dans ce groupe-ci. En effet, Neal Morse partage les guitares et le chant avec Eric Gilette, et les claviers avec Bill Hubauer. De plus, l’écriture aussi est partagée : le quintet entre en studio sans aucune ébauche du moindre titre, et la composition se fait à cinq en très peu de temps. Cette façon de faire étant nouvelle pour Neal Morse, le titre logique de l’album qui en découle est The Grand Experiment. Il sort début 2015.



En 2016, le groupe sort Alive Again, un double-album live dans lequel la quasi-intégralité de The Grand Experiment est interprété, mais aussi nombre de titres issus des précédents efforts solo de Neal Morse. Trois mois après la publication de ce live, c’est le tour du deuxième album studio : The Similitude Of A Dream. Il s’agit d’un double album de plus d’une heure quarante-cinq, basé sur le roman Le Voyage Du Pèlerin de John Bunyan. Toutes les pistes sont à nouveau écrites à cinq. Lui aussi servira de base et de prétexte pour un nouveau double-album live : The Similitude of a Dream - Live in Tilburg 2017. L’album y est joué en entier ainsi que quelques autres titres.

Le principal intéressé est revenu à la formation trio (avec Randy George et Mike Portnoy seulement) pour publier un nouvel album sous le simple nom de Neal Morse, en 2018 : Life&Times. Puis retour à la formation quintet puisque The Neal Morse Band publie le double-album The Great Adventure dès janvier 2019.