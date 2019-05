Après deux EPs prometteurs en 2013 et 2014, The Lumberjack Feedback franchit le pas du premier album. Son nom ? Blackened Visions. Intéressant de voir comment le quintet instrumental lillois passe cette épreuve, entre stagnation et évolution la marge est parfois infime.



Hand of Glory et Noise in The Church avaient conquis bon nombre d’amateurs de Doom / Sludge orienté Post-Rock avec leurs rythmes lourds et des riffs très enlevés. Blackened Visions lui, sonne résolument plus Metal, c’est le constat qui se fait très vite après une écoute complète. Les guitares sont abrasives, métalliques, les riffs ultras tranchants. Les batteries ont également pris ce virage, désormais les frappes claquent bien plus, la lourdeur est teintée d’agressivité. Tout cela se matérialise sur le titre éponyme, qui est l’une des grandes réussites de cet album. Après un début très éthéré fait de leads guitares dans l’esprit Gothique, une montée en puissance se fait crescendo, un solo sort de nul part (signé Alex Colin-Toquaine d’Agressor) puis soudain une déferlante s’abat sans crier gare. Salvation apporte également son lot de surprises tout comme Dra Till Helvete avec des changements de rythmes fréquents, ces titres ont des allures d’improvisations tant ils n’obéissent à aucun code précis. On sent une véritable liberté dans le processus de création, rien n’est interdit, tout est possible. Autre belle surprise qui prouve l’orientation Metal de The Lumberjack Feedback est Mah Song (Horses of God). Un morceau épique très influencé par le Black Metal scandinave, le tempo est très soutenu et se fond très bien dans l’album, le solo de guitare au milieu du titre renforce et confirme l’orientation stylistique des Lillois, il enfonce le clou définitivement. Musicalement c’est réussi, pas de doute. Côté ambiances et atmosphères Blackened Visions l’est tout autant. Le milieu dans lequel est plongé l’auditeur est très immersif. The Lumberjack Feedback parvient à captiver uniquement avec sa musique, l’absence de chant n’est pas préjudiciable, au contraire, il nous est donné l’occasion de laisser cours à notre esprit.



Les 45 minutes de cette galette surprendront certainement, mais de la bonne manière, sans renier totalement leurs racines Les Lumberjack explorent de nouveaux horizons et se démarquent clairement du reste d’une scène qui parfois tourne un peu en rond.



The Lumberjack Feedback a clairement joué la carte de la surprise en proposant un opus qu’on n’attendait pas forcément en délaissant le côté Post-Rock au profit d’une musique plus franche et consistante. Blackened Visions est assurément l’une des claques de ce début d’année et prouve que les bûcherons lillois sont à prendre au sérieux, mais également qu’ils sont créatifs et n’ont pas peur de prendre des risques.

