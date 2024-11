Kevin Baker - Vocals

Neeraj Kane - Guitar

Jonas Feinberg - Bass

Jared Shavelson - Drums

The Hope Conspiracy effectue ses débuts en 1999 à Boston. A l'origine, le groupe se compose de quatre membres, Kevin Baker (chant), Jared Shavelson (batterie), Jonas Feinberg (basse) et Aaron Lisi (guitare). Sous cette formation, The Hope Conspiracy entre en studio sous la direction de Mark Thompson, de Hydrahead Records, pour enregistrer sa première démo. Composée de trois titres ("Escapist", "Divinity Sickness" et "When The Doves Fly"), celle-ci est tirée à 1000 exemplaires rapidement écoulés lors des prestations des bostoniens.

Au printemps 2000 Aaron Turner, partie prenante dans la démo puisqu'il en a réalisé le design, propose au groupe de la rééditer sous la forme d'un 7 pouces assorti d'un titre supplémentaire, "It Means Nothing". La même année sort le premier album, Cold Blue, sur le label Equal Vision. Durant les deux années qui suivent, The Hope Conspiracy part en tournée, apporte sa contribution au Tribute à Black Flag et sort un ep intitulé File 03 pour le label Bridge Nine.

L'album Endnote arrive après une très longue période d'instabilité au niveau du line up. Dans la foulée, The Hope Conspiracy participe à un split en compagnie de The Suicide File mais entre dans une période de sommeil à compter de 2004. Baker en profite pour jouer avec Bars tandis que Jared Shavelson, qui avait été momentanément remplacé par Jarrod Alexander lors de l'enregistrement de Endnote, part jouer avec None More Black.

Malgré une apparition lors du Fury Fest 2005, on pense que les jours de The Hope Conspiracy sont comptés lorsque Baker, Feinberg et Shavelson annoncent l'arrivée de deux nouveaux guitaristes, Tim Cossar (ex-Give Up The Ghost) et Jim Carrol, ce dernier laissant rapidement sa place à Neeraj Kane (The Suicide File). Le groupe entre alors en studio pour l'enregistrement de Death Knows Your Name qui voit le jour en septembre 2006. Il faut attendre 2024 pour que The Hope Conspiracy revienne avec du nouveau matériel.