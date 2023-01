Biographie Originaire de Dijon et composé de membres d'After Taste ou Kazan, le groupe sort une première Demo en 2013, suivie par quelques années de silence. Il faut attendre 2022 pour voir Every Dusk, Every Dawn, leur premier EP, arriver. Chronique 3.5 / 5

0 commentaire

Every Dusk, Every Dawn ( 2022 ) Dans le fatras de sorties régulières, on passe parfois à côté de pas mal de disques. Soit du fait d’un style qui ne parle pas, soit d’un artwork peu engageant, ou tout simplement par manque de temps. Là, du fait des groupes précédents (Kazan, After Taste), on prend le temps de faire tourner quelques fois ce Every Dusk, Every Dawn, premier EP de The Great Montana Collapse.



Cinq titres suffisent ici pour ce premier EP, neuf ans après une demo de cinq titres. Entre Post Hardcore et Metal, le combo a profité d’un passage chez MyRoom Studio pour sortir le grand jeu. Ca prend ses aises sur « Still Standing », avec un aspect presque Time To Burn par moment tandis que les passages plus posés de « The Small of Torches » évoquent un peu tout ce qui gravite autour du Post Hardcore plus classique, orienté début 2000. Classique ne veut néanmoins pas dire mauvais, mais peut être parfois un peu fourre-tout, à l’image de ce « The Mountain » et son passage syncopé final.



Derrière cet artwork, on devine aisément à quoi ont été bercé les musiciens pendant quelques années (le riff très chaotic / noisy de « Dreadful Teeth », qui relève quand même quelques gimmicks qui m’évoquent parfois uun très lointain Limp Bizkit dans ses passages les moins rappés), et c’est plutôt une bonne assimilation de l’ensemble.



Avec Every Dusk, Every Dawn, TGMC sort un disque aux tendances Post Hardcore que l’on prendra le temps d’écouter si l’on veut approfondir le style. Ni mauvais, ni surprenant, ce premier opus a le mérite de proposer de bons titres (« Dreadful Teeth ») mais aussi des passages plus nuancés (« The Smell of Torches », à mon sens le moins intéressant des cinq).