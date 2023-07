Biographie Formé en 2005 à Oskarshamn en Suède The Arson Project est un groupe de Grindcore / Deathgrind qui sort une première démo la même année, Good Morning Vietnam. Le projet se constitue alors d'Oscar Lindberg (Batterie), Niklas Larson (Chant), Michael Nilsson (Basse) et Daniel Rosenqvist (Guitare). Sebastian Kling remplace Michalel à la basse pendant un an, le temps pour The Arson Project d'enregistrer et sorti l'ep Blood And Locusts via Power It Up Records en 2008. William Blom le remplace en 2009, alors qu'Elis Edin Markskog remplace Daniel à la guitare. C'est ainsi que sort un split avec Noisear en 2010 via Relapse Records suivit d'un premier album, Disgust, en 2017. Willian passe à la guitare en 2018 et Björn Pettersson (ex Arckanum) est recruté à la basse après le départ d'Elis. God Bless, leur second disque, sort en 2013 via Selfmadegod Records et Lixiviat Records. Chronique 14.5 / 20

God Bless ( 2023 ) Voici un bon moyen de satisfaire son besoin de sons crades et suintants. Ceci est la définition parfaite de ce nouvel opus de The Arson Project, entre Grind et Hardcore. Ca défouraille sec, on y trouve peu de temps morts et l'on est face à vingt minutes pour dix morceaux. Le groupe nous avait déjà habitué à cela avec Disgust, leur opus précédent, mais décide de remettre le couvert avec God Bless.



Le son bien gras de l’ensemble, plus rond qu’incisif, donne du corps à cet opus : c’est presqu’un bloc non stop qui s’écroule pendant plusieurs minutes. On pensera à Torch Runner ou au plus récent Rotten Sound en termes de style. Le quatuor fonce, avec parfois quelques moments de grâce (l’excellent Crumbling Grounds qui ne semble jamais s’arrêter) et à d’autres plus faibles (Exchanging Dominance qui se retrouve étouffé par les deux titres qui l’encadrent).



Mes plaisirs coupables restent Tai-Atari, pour son côté assez sombre de la partie instrumentale (couplé aux samples) ou Drop The Hammer et ses ajouts vocaux. De quoi y revenir souvent, tout comme le dernier album de Chiens. En somme, on n'a que peu de choses à dire, mais l'album s’annonce assez fou, avec dix titres pile dans la lignée "déferlement de violence ". Qui a dit que 2023 serait l’année de l’accalmie ?