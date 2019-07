Arrêtez-tout ! Teramaze revient, et c'est déjà une très bonne nouvelle en soi. Mais que s'est-il passé chez les Australiens ? On s'est assez peu attardé sur les tribulations du groupe, du coup, quelle n'est pas notre surprise de constater que le quatuor est devenu un sextet... et que un seul des membres de la formation à quatre est toujours présent dans le Teramaze d'aujourd'hui !

Le groupe étant connu pour avoir commencé sa carrière sous les étendards Thrash avant d'opérer à une bifurcation vers un Prog mélodique et raffiné, que doit-on craindre (ou espérer) de Are We Soldiers, ce nouvel opus de 2019 ? Retour aux sources, nouveau changement de sous-genre en même temps que de line-up ? Ou continuité malgré les épreuves au niveau du personnel ?



Le doute ne plane pas bien longtemps : Are We Soldiers se place dans l'exacte lignée stylistique de Her Halo. Bien entendu, le fait que l'ensemble du line-up ait été bouleversé, que le groupe se retrouve avec un clavier et deux guitares (contre une simple six-cordes lors de l'opus précédent), tout cela impacte cette nouvelle livraison. Les intentions restent progressives, mélodiques, mais la façon d'y aboutir change un peu. Par exemple, le jeu et le toucher des guitares se fait plus souple, plus simple, on perd le côté "djenty" qu'on entendait parfois dans le précédent disque, à part peut-être dans The One Percent Disarm, ou dans Control Conquer Collide. Le chanteur Brett Rerekura fait son retour derrière le micro, après n'avoir laissé sa place que le temps d'un seul album, et sa voix semble avoir plus de grain que celle de Nathan Peachy, plus de caractère, amenant des parties de chant dynamiques et pleines de rebonds (Are We Soldiers, From Saviour To Assassin), mais est parfois moins poignante et perd en fragilité subtile lors des passages les plus aériens. Teramaze en semble conscient, et fait légèrement évoluer sa musique en rendant ces moments de légèreté plutôt rares, souvent instrumentaux (Control Conquer Collide). Cette nouvelle sortie évite ainsi la quasi-obligatoire ballade, et tant mieux car malgré les atouts vocaux du précédent chanteur, souvent à fleur de peau, l'exercice du titre mid-tempo n'était pas particulièrement concluant sur Her Halo. Là où, sur l'opus précédent, la formation construisait des ambiances travaillées, de longues introductions ou des ponts mélodique, ici l'approche est bien plus directe, presque "branle-manche" de technique.



En dehors de la comparaison facile qu'on peut faire entre cette chronique et celle ci-dessous, Are We Soldiers a des qualités bien à lui. On ne peut que saluer la présence de quelques refrains vraiment pensés pour marquer les esprits (From Saviour To Assassin, Depopulate, Weight of Humanity, Are We Soldiers...), portés par un intéressant dynamisme dans la voix du chanteur, dynamisme qui n'est parfois pas loin d'être Pop. On se laisse porter autant par la construction à tiroirs des douze minutes de Depopulate, que par le concept contre-utopique de l'album, pas si éloigné de The Astonishing de Dream Theater, et parfaitement illustré dans Are We Soldiers ou dans le justement nommé Orwellian Time.



Certes, les styles sont voisins et des connections peuvent se faire entre ces groupes, mais cette nouvelle formulation de Teramaze fait penser à Pyramaze ou à Anubis Gate qui jouerait du Teramaze. Ou l'inverse, d'ailleurs, ça marche aussi. Tout en restant fidèle à la tendance précédemment dessinée par Esoteric Symbolism et surtout Her Halo, ce nouvel arrivage des Australiens marque une volonté forte de progresser vers un terrain plus dynamique, plus technique, plus "Metal". Teramaze, vers un nouveau tournant musical ? Après le Thrash et le Prog, à quoi s'attendre ? On se tient prêt.



From Saviour To Assassin, Weight of Humanity