A Roseville, dans la banlieue de Sacramento (Californie, USA), Tera Melos se forme en 2004 sous l’impulsion de Nick, Nathan et Jeff Worms (guitare) qui se lassent des groupes punk et hardcore dans lesquels ils jouent (No Regard, The Hoods, Stabbed in the Throat…) Rapidement, Jeff fait la connaisseur d’un batteur au doux nom de Vince Rogers lors d’un cours de jazz impro. Ce dernier n’est pas très emballé par l’idée de jouer dans un groupe punk ; il accepte néanmoins de répéter une paire de fois et très vite il devient clair que Tera Melos ne fera pas du punk.

Le quatuor se met alors à la recherche d’un chanteur, sans succès : le projet sera donc instrumental.

Les premiers concerts étendent sans peine la popularité du groupe qui se fait très vite connaître pour ses prestations aussi excentriques qu’énergiques. Après quelques collisions ensanglantées involontaires avec des membres du public, le label de la région Springman est curieux de voir le phénomène qui a déjà ouvert pour The Locust, Planes Mistaken For Stars, These Arms Are Snakes, Big Business, Oxes, Desert City Soundtrack, Bear Vs. Shark et, conquis, le signe pour deux opus. Le premier, Untitled, est lâché le 04 octobre ’05 ; il connaît un certain succès et plusieurs pressages.

En 2006, le quatuor en est déjà à son centième concert et deuxième van quand Jeff lâche la tâche et réduit le combo au trio : Nick Reinhart gèrera dès lors seul la guitare et la partie électronique en concert.

Il est temps de repartir à la conquête de titres et Tera Melos sort le 10’ (vinyl) de Drugs to the Dear Youth (il sera réédité en CD au mois de septembre par Sargent House). Les premières grosses tournées s’offrent à eux avec notamment, début ’07, un plateau avec The Fall of Troy, Portugal. The Man et Damiera, suivi d'une tournée US en compagnie de Heavy Heavy Low Low. Pendant ce temps là ils continuent à composer et Temporary Residence édite en novembre ’07 un split CD avec By the End of Tonight qu’ils promouvront sur les routes en janvier ’08 aux côtés de Finch, puis Them Hills et enfin normalement en avril / mai avec leurs copains de The Fall of Troy, The Dear Hunter, et Foxy Shazam.

Les californiens reviennent en 2010 avec un deuxième album sous le coude, Patagonian Rats, imprégné de sonorités pop, en particulier dans le chant de Reinhart, également équipé d'un nouveau batteur en la personne de John Clardy arrivé deux ans avant la sortie. Trois ans plus tard sort X'ed Out, avec un line-up stabilisé, dans la continuité du précédent disque. Il faudra alors patienter quatre ans pour voir débarquer le quatrième long, Trash Generator, toujours abrité par Sargent House.