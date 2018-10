"Nous ne voulons plus des promesses d'un monde meilleur ; nous voulons seulement mettre le feu au présent." Et Tenue ne fait pas autre chose. Un Crust abrasif, totalement puisé dans les landes océaniques, mêlé à des nappes mélodiques comme savait si bien nous le proposer Ictus. Les galiciens ont retenu des anciens ce côté épique qui faisait sa force, l'équilibre entre une manière sophistiquée de faire du Punk tout en gardant le côté insurrectionnel du genre et dont Vertixe en est le résumé le plus parlant. Et c'est précisément ce qui fait toute la différence et donne à ce skeud cette teneur unique.



Avec Anàbasis, Tenue nous promène dans les (presque) ruines d'un monde où il n'y a plus grand-chose à espérer ; un mélange d'incompréhension, d'hypocrisie, de volonté de regarder ailleurs, quand trente secondes d'attention pourrait nous faire prendre conscience de choses innombrables qui se déroulent pas loin, juste dans la rue, à nos pieds (Silencio).



Tenue avait frappé fort avec sa première démo. Anàbasis dépasse toutes les espérances, faisant de la formation d'A Guarda le digne héritier de l'âge d'or du Crust gallego (Ekkaia, Madame Germen, Ictus...).

