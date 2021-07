Biographie Originaire de Paris, Tenace se forme en 2017 autour d'une passion pour le Screamo et le Post Hardcore. Une première Demo sort en octobre de l'année suivante, rapidement suivie par un EP Vestiges en 2019, qui permet au groupe de s'orienter vers un chant en français. Leur dernière sortie, Des Marques Sur Nos Mains, arrive en 2021 en LP et tape sur plusieurs labels (Itawak Records, Sleepy Dog Records, Jean Scene Creamers, Cloudsurf Records, ...). Chronique 14.5 / 20

Des Marques Sur Nos Mains ( 2021 ) Second EP de Tenace, qui marque un gap musical entre Vestiges et ce nouvel EP tout en s’assurant une sortie sur quelques labels indés orientés Screamo (Itawak, Smart and Confused, Sleepy Dog, …). D’une première écoute, on retiendra que le son s’est musclé, en relief, là ou la sortie de 2019 était plus maladroite.



S’ils feront penser à EUX (et pas que part ce featuring), Tenace s’illustre sur quelques jolis mouvements, comme « Les Souffles et nos Chemins » ou « Crépuscule » : des variations de sonorités intéressantes (quelques passages épiques, un jeu de batterie tressaillant), dont le principal point d’accroche sera le chant.

Car la voix, si elle possède les attributs du genre (écorchée, hurlée, faisant trainer certains mots pour en accentuer la sensation), se fait plus abrasive qu’au sein d’autres combos. Elle n’est pas maladroite, ni fausse, mais bien sur une ligne vocale plus sujette à débat que sur le récent E U X ou Coven pour exemple. En parallèle, beaucoup de choeurs amplifient le tout, presque à part égale avec la ligne principale et surtout apportent une cohésion à Des Marques Sur Nos Mains.



Des Marques Sur Nos Mains offre donc un agréable moment. Si Tenace peut encore gagner en assurance, il s’inscrit parfaitement dans une scène musicale qui vibre encore. Si le côté enragé de Contre-Feux vous a semblé trop poussé ou si vous avez apprécié le premier album de E U X, ce nouvel EP du combo pourra vous faire de l’oeil.