Biographie Taphos est fondé en 2016 à Copenhague au Danemark par U (Batterie), M (Guitare), D (Guitare et H (Basse / Chant). Le groupe sort rapidement une démo et un ep en 2016 et 2017 se faisant repérer par Blood Harvest Records. Le label sort leur premier album intitulé Come Ethereal Somberness en 2018. On y découvre un Death Metal aux racines old school, profondément sombre et crasseux dans la lignées de groupes comme Autopsy ou Incantation. Chronique 14.5 / 20

Come Ethereal Somberness ( 2018 ) Les plus impatients et les plus curieux avaient déjà pu suivre les aventures de Taphos avant cette année, plus particulièrement trois titres lâchés plus de six mois avant la sortie de Come Ethereal Somberness et figurant sur celui-ci. L’attente qui a suivi n’a pas été vaine, et pour les petits nouveaux qui lisent ces quelques lignes, vous tombez à pic.



Ces gars, comme tant d’autres de leurs contemporains, portent dans leurs cœurs Incantation, Immolation, le Death sombre aux riffs glauques sonnant gras et noir. Vous voyez la pochette de l’album ? Vous allez effectivement écouter du marron, du boueux, de la mort, des cavernes. Pour rehausser le tout, on côtoiera par moments des ambiances très légèrement Black (Ocular Blackness), notamment dues à la voix plutôt aiguë et arrachée de H. Mais on restera globalement dans ce terreau Death Metal primaire et sans fioriture qui fait les belles heures de Dark Descent Records et autres 20 Buck Spin. Vous aimez la batterie implacable de Dead Congregation (Livores), les ambiances mortifères de Phrenelith ? Foncez. Hyperdontia et Sulphurous hantent vos rêves humides ? Parfait, ils partagent justement un guitariste avec Taphos.



Ceci étant dit, on ne va pas se mentir, le propos ne varie pas beaucoup tout au long du disque. Si les références citées plus haut ne vous émoustillent pas outre mesure, c’en est presque peine perdue. Mais si le Death Metal Old School revisité fait partie de vos péchés mignons, Taphos saura vous séduire sans difficulté. Déjà parce que les mecs savent jouer efficace quand il le faut. Oui, les Danois embrayent des séquences indéniablement ravageuses, qui fonctionnent même jouées pour la énième fois. En tête Thrive In Upheaval qui vient faucher les égarés en fin de titre, ou encore le vorace A Manifest Of Trepidation massif à souhait. Sur ce titre, on retrouve d’ailleurs un travail de composition bien géré, pas spécialement original, mais suffisamment abouti pour que l’on ait le droit à des alchimies guitares-batterie du feu de Dieu. Saluons également Livores, plus axé sur l’atmosphère mais tout aussi prenant, car bardé de riffs traînants lancés sur une batterie qui file au top de sa forme. Une facette plus Doom ouvrant des perspectives vraiment intrigantes pour la suite des opérations.



Come Ethereal Somberness constitue un beau début pour nos gars de Copenhague. Bon, pour les plus férus de la bande, seuls trois vrais nouveaux titres (en excluant l’intro et les interludes acoustiques) font leur apparition sur cet album. Mais Taphos s’assure un départ sans fausse note qui aura permis au quatuor de contaminer bon nombre de pays Européens cette année.