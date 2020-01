Biographie Take Offense émerge vers 2006 du coté de Chula Vista en Californie, et s'exprime pour la première fois à travers un split (The Battle of Chula Vista in the Defense of Ignorance) avec leurs voisins de palier PC Deathsquad). Thrash Crossover caractérisé, la musique du quintet s'engage dans une voie tracée auparavant par les Suicidal Tendencies, Terror ou Agnostic Front. En 2008 sort le EP Peace in Death chez Mind Disease Records, suivi d'un premier album, Tables Will Turn, en 2011, abrité par Reaper Records. Sous le même label sortiront le EP Under The Same Shadow l'année d'après, puis le deuxième long format United States of Mind en 2013. Après une longue période de disette Take Offense revient en 2018 avec un EP sous le coude (Tensions On High sur le label Demons Run Amok), préfigurant le troisième album, Keep An Eye Out, cette fois hébergé par Pure Noise Records. Chronique 16 / 20

Keep An Eye Out ( 2019 ) Cela fait quelque temps qu’on savoure un revival Thrash plus ou moins crossover de haute volée, par l’intermédiaire d’orchestres tels que Power Trip, Insanity Alert ou Verbal Razors (cocorico), parmi d’autres. Hormis un aspect nostalgique affirmé, ces formations ne se contentent pas de copier-coller des compositions rincées par les années 80/90, mais accolent leurs intentions propres, ou sales. Les Californiens de Take Offense s’inscrivent dans cette démarche, jouant des coudes et des moulinets depuis au minimum leur premier long, le très fameux Tables Will Turn pondu en 2011, suivi de la branlée en règle administrée par le United States of Mind de 2013.



En effet Suicidal Tendencies, Cro-Mags, Leeway ou encore Agnostic Front sont des noms qui viennent assez facilement à l’écoute de la matière produite par Take Offense, qui s’est néanmoins suffisamment émancipée depuis le retour discographique de 2018, avec le EP Tensions on High. Les riffs Metal apparaissent aujourd’hui plus fournis, ne se limitant plus à quelques soli, tout comme un chant plus sûr, équilibré, sans abandonner non plus les coups de tatane Hardcore et le groove de la mort idoine. Keep An Eye Out est le résultat de ces menues évolutions, un troisième album qui montre au monde qu’il faudra nécessairement compter sur le quintet de Chula Vista à l’avenir.



On a même droit à quelques réminiscences Post-Hardcore sur l’introductif morceau éponyme, dont les parties de guitare peuvent ponctuellement évoquer Turnstile, et dont la production saute à la gorge, ce grain qui met les poils à travers notamment un son de basse à faire baver Robert Trujillo. La suite déroule autant dans les accès de fureur Punk-Hardcore (Above No One, Guilt Free), que des incursions (Heavy)Metal accentuées mais mesurées (Zoned In, Reap What You Sow, la conclusion idéale The Consequence). Après quelques écoutes on ne peut que s’incliner et constater que l’ensemble jouit d’une cohérence absolue amenée par un gros taf de composition.



Keep An Eye Out parvient à harmoniser les influences des Californiens, qui s’affirment par l’élaboration d’une écriture plus aérée, ce qui permet d’optimiser l’efficacité d’un Thrash crossover inventif et désormais résolu à nous enchaîner la gueule, avec subtilité.

Keep An Eye On Bandcamp.