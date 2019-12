Biographie Projet solo de JB de Pneu, Tachycardie prend forme à Tours et sort un titre en 2013 (The M.), suivi par Bénéficiant l'année suivante. Il faudra néanmoins attendre 2019 pour pouvoir écouter Probables, le deuxième album, toujours dans une orientation multi-instrumentale entre musique expérimentale, Folk et Noise. Chronique 14 / 20

Probables ( 2019 ) JB de Pneu ne semble pas vouloir s’arrêter. Entre des projets comme Hilgege et cette fois Tachycardie, on retrouve le musicien sous un patronyme cette fois moins enragé en apparence, bien plus expérimental à première vue mais dans une logique évidente au vue de son parcours musical.

S’il se digère assez difficilement d’une seule traite, Probables rappelle les longues montées en puissance parfois hypnotiques d’OM, délaissant le duo Basse / Batterie pour une pluralité sonore qui, crescendo, happe l’attention. De « 1000 fois depuis le Vignemale », c’est cette ascension de 18 minutes qui superpose et retire différentes couches d’instruments à chaque instant. Cordes, cuivres, percussions, chacun prend sa place petit à petit sans jamais casser l’équilibre du titre, et cette sensation sera la même sur « Aunir, Forcer », « Vesprir » et « Tarir ».

Ces enchainement évoquent parfois le travail d’Art Zoyd, notamment lorsque le musicien part sur des aspects presque bruitistes (la fin du premier titre ou le second). Il est d’ailleurs intéressant de noter que la structure complète de Probables est déconstruire : durée de chaque titre variable, minimalisme côtoyant l’afflux important d’instruments, une batterie qui alterne entre fond sonore et élément central (« Tarir »).



D’un certain côté, « Aunir, Forcer » et « Vesprir » seront sans doute les deux titres les plus difficiles à apprécier. Plus expérimentaux à la première écoute, ils seront de l’Art Rock tout autant qu’un aspect du Math Rock. Pas de fil conducteur, de notes palpables : des pulsations, des bruits indistincts (« Vesprir ») mais aussi parfois assourdissants (« Aunir, Forcer » sur sa dernière partie) crisperont les personnes à la recherche d’une stabilité sonore. Difficile de se prononcer, même après quelques écoutes, sur la capacité à apprécier Probables, tant l’ensemble produira un effet différent en fonction des gens. J’y adhère par moment, je le survole à d’autres, mais plus par état d’esprit que par véritable défaut de composition.



Tachycardie a parfaitement choisi son patronyme. Battements irréguliers et expérimentation sonore se chevauchent parfois, mais une fois passé la première surprise, on se prend à essayer de capter les différentes couches de Probables. Déstabilisant, musicalement et émotionnellement.