Biographie Formé en 2011 et originaire de Bristol, Svalbard est un groupe de Hardcore formé par Serena, Mark, Adam et Liam, qui sort un premier EP éponyme l'année suivant sa création. Officiant dans un mélange entre Hardcore, Punk, PostMetal, PostRock, Crust, ... le combo sort ensuite quelques EPs et splits (avec Pariso et The Tidal Sleep) ainsi que deux album, One Day All This Will End (2015) et It's Hard To Have Hope (2018) et une compilation Discography 2012–2014. Chronique 15.5 / 20

1 commentaire ( 17 / 20 ).

). It's Hard To Have Hope ( 2018 ) Après un très bon One Day All This Will End, Svalbard se décide à revenir sur le devant de la scène avec son second album, It’s Hard To Have Hope. Rien qu’au titre, le message est clair : on ne parlera pas de sujets positifs …

Au travers des mots, on retrouve un engagement profond du groupe sur des thèmes très actuels (le Revenge Porn, le féminisme, l’avortement ou encore les stagiaires, l’abandon animal…) tout en gardant un côté direct dans les propos (« We are merely fighting for equality / Isn’t it obvious? / We don’t want power / We don’t want mass murder / We don’t want to lock all the men in a chamber »). Ces éléments, en partie déjà abordés sur l’opus précédent, confirment donc des combats bien ancrés, loin d’une récupération idéologique ou commerciale de sujets médiatiques. Sous ces aspects bien pensant, il y a l’appropriation dans la musique de fondamentaux sociaux au travers du prisme de la frontwoman ou simplement se faisant voix d’êtres silencieux.



Concernant l’évolution depuis One Day All This Will End, Svalbard prend une tournure parfois plus mélodique (« Try Not To Die Until You’re Dead », qui flirte avec le Post Rock que l’on rencontrait succinctement dans « Unnatural Light »), délaissant le Punk Hardcore que l’on a écouté sur « Expect Equal Respect ». Néanmoins, les Anglais ne muent pas complètement, gardant des airs de Birds In Row, early-Touché Amoré, The Tidal Sleep (avec qui ils ont partagé un split) et même Oathbreaker.

It’s Hard To Have Hope enchaine les titres en mêlant Hardcore et Punk, saupoudrés d’autres éléments jamais surdosés, mais également sans mettre en avant un véritable titre (même si l’on retiendra « Feminazi » après quelques écoutes). D’une homogénéité naturelle, l’opus capte assez rapidement l’attention et vire parfois vers le Hardcore Mélodique (« Try Not To Die Until Your’re Dead »).



Ainsi donc, Svalbard continue son chemin, évoluant légèrement sans perdre ses traits principaux, et livrant un bon album. Et en effet, au vu du constat actuel, il est dur d’avoir un peu d’espoir … A écouter : Feminazi Feminazi