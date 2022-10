Biographie Supermodel Stitches est une formation lilloise de Punk/Hardcore née en 2020, composée de 4 musiciens issus de formations qui ont toutes beaucoup tournées pendant une dizaine d'années dans les Hauts de France et en Belgique (Dadabovic, Missmyvenus, Oxees, Get Ready for the Crumble Split, Chili Ass Fire, Outbreaker).



Ayant déjà trois EPs à son compteur, tous produits et enregistrés directement par le groupe mais mixés et maîtrisés par des professionnels, Supermodel Stitches propose un Punk/Hardcore classique mais terriblement efficace, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de streaming, gratuitement ou à prix libre.



Un premier mini EP, Six Minutes Being Polite, mixé par Fred Duquesne (Mass Hysteria, No One is Innocent, Psykup, ...) sort en janvier 2021, suivi d'un second intitulé Second Drop en juillet 2021, puis un troisième (Tension) en juin 2022, avec toujours Fred Duquesne au mix, mais dont le mastering a cette fois été confié à R3my Boy... Chronique 4 / 5

0 commentaire

Tension ( 2022 ) Déjà le troisième EP pour les lillois de Supermodel Stitches, avec un concept de Punk/Hardcore qui déroule, classiquement au premier abord, mais qui réserve son lot de surprises et de subtilités sur la longueur. Pas facile d'exister sur un tel créneau, mais le combo nordiste a tout pour plaire sur ce registre : des titres incroyablement efficaces, une section rythmique à toute épreuve et des riffs qui collent au cerveau, le tout servi par une production léchée (Fred Duquesne et R3my Bot sont passés par là).



Après une première écoute pour se mettre dans le bain, on retient surtout Dark Side et Brawl, le premier titre pour son entrée en matière rutilante (on comprend tout de suite l'idée globale de s'en prendre plein la tronche) et le deuxième pour son groove et sa rythmique surprenants, le genre de plan qui fonctionne instantanément et qui, soit dit en passant, doit être très fun à jouer en live...



Ça n'est qu'à la deuxième, voire la troisième écoute, qu'on appréciera Long Live the Queen (oups) et The Rope, qui clôturent l'EP. Un peu moins rentre dedans (juste un peu), plus subtils, ces deux titres sont également très efficaces, mais dégagent quelque chose en plus, une certaine maturité dans la composition, une couleur différente. Le combo prend le temps de développer un peu plus certains plans, les tord dans tous les sens ou les agrémente d'effets gourmands et croquants - à la guitare - plus que bienvenus (le final de Long Live The Queen ou le pont de The Rope).



Au final, trois écoutes consécutives ne seront pas de trop pour s'approprier toutes les subtilités (autant rythmiques que mélodiques) de ce Tension. C'est peut être ce qui rend l'écoute si agréable : ce nouvel EP n'est pas juste un énième rouleau compresseur Punk/Hardcore, la composition et la réalisation sont ambitieuses, et on prend un malin plaisir à y trouver de l'intérêt, qu'on soit fan du style ou pas.

Rien n'est laissé au hasard. Un riff qui tourne en rond ? Non, ils finissent toujours pas rebondir. C'est toujours tout droit et le volume à 11 ? Non, les titres sont suffisamment aérés et penchent toujours un peu côté crossover/fusion. Trop classique ? Oh que non, le brin de folie n'est jamais très loin...



Bref, il faudra suivre avec la plus grande attention cette formation, qui met la barre très haute et prouve qu'on peut encore faire des merveilles de composition et de spontanéité, sur un créneau et une formule qui peuvent paraître usés...

A écouter : Plusieurs fois, pour bien s'approprier la chose... Plusieurs fois, pour bien s'approprier la chose...